شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: الحركة الأسيرة تزداد وحدة وتماسكاً لمواجهة قرار بن غفير

هيئة الأسرى: الحركة الأسيرة تزداد وحدة وتماسكاً لمواجهة قرار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير
رام الله - دنيا الوطن
أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الثلاثاء، أن الحركة الأسيرة داخل سجون ومعتقلات الاحتلال الاسرائيلي تزداد وحدة وتماسكاً وصلابةً، لمواجهة التطرف السياسي والعسكري الصهيوني، والذي يقوده ما يسمى بوزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.

وقالت الهيئة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "بالنظر الى تفاصيل زيارة سجني "نفحة وريمون"من قبل محاميها يوسف متية وشيرين عراقي، يمكن القول بأن الحركة الأسيرة وبالرغم من كل الصعوبات والإجراءات التنكيلية، قادرة على الوقوف بثبات لكسر كل القرارات الانتقامية التي صدرها بن غفير، وأن هذه الجولة من المواجهة لن يكون لها إلا شعار واحد وهو كسر هذا الحاقد، وتعرية جنونه وتفاهته".

وأوضحت الهيئة أن نوايا بن غفير في تنفيذ أكثر من 20 قراراً صدرها لادارة السجون، ستكون كفيلة بتفجير الأوضاع داخلياً وخارجياً، تحديداً وانها لم تكن بمحض الصدفة، وانما جاءت بعد مشاورات من اليمين المتطرف، والذي يسعى الى تثبيت ذاته على الساحة السياسية والحزبية الاسرائيلية، من خلال مثل هذه القرارات اللا اخلاقية واللا انسانية.

وأضافت الهيئة "أن حركة التنقلات في صفوف الأسرى القدامى ممن أمضوا محكوميات عالية، يأتي في سياق استهداف استقرارهم والتأثير على نفسياتهم، وزعزعة وحدتهم وهدم كيانهم، ولكن المعطيات الداخلية تبشر بأن الأسرى أقوى من أي وقت وسينتصرون ".

وطالبت الهيئة بموقف دولي واضح تجاه هذا الجنون الصهيوني، وأن لا يستمر هذا الصمت لانه يشجع هذه العصابة على المزيد من التطرف.

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