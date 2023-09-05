شؤون فلسطينية

صحيفة إسرائيلية: سموتريتش يُوعز بخصومات جديدة من أموال المقاصة

صحيفة إسرائيلية: سموتريتش يُوعز بخصومات جديدة من أموال المقاصة
حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
كشفت صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، عن قرار لوزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش بخصم مبالغ إضافية من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) بما يتراوح بين 20 و30 مليون شيكل شهريا لصالح شركة كهرباء إسرائيل، كجزء من الفاتورة الشهرية لشركة كهرباء محافظة القدس.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته اليوم الثلاثاء، إنه بتوجيه من سموتريتش، تم التوصل إلى مخطط يسمح، لأول مرة، بخصم الديون المستحقة لشركة الكهرباء الإسرائيلية من السلطة الفلسطينية في الضفة والقدس الشرقية.

وسيسمح المخطط الذي تم التوصل إليه، بخصم الديون المستحقة لشركة الكهرباء من السلطة الفلسطينية، على أساس شهري، على غرار مخطط خصم فاتورة الكهرباء الخاصة بشركة كهرباء غزة.

ويدور الحديث عن فاتورة شركة كهرباء محافظة القدس تحديدا، وهي شركة مسجلة في القدس الشرقية، أي انها مسجلة في إسرائيل من الناحية القانونية.

وقالت الصحيفة، إن قيمة الديون التي سيوقع سموتريتش على جبايتها كل شهر، تبلغ 20-30 مليون شيكل، والتي سيتم تحويلها لشركة الكهرباء، ويكون سموتريتش فقط، المسؤول عن الجباية.

يشار إلى أن إسرائيل تقتطع منذ سنوات مبالغ مالية من المقاصة بمعدل يتجاوز 200 مليون شيكل شهريا، تشمل أثمان الكهرباء التي تشتريها شركات توزيع وهيئات محلية فلسطينية من شركة كهرباء إسرائيل، ويشمل أيضا أثمان المياه، والصرف الصحي، وتحويلات طبية، إضافة إلى مبلغ تقول إسرائيل إنه يوازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لعوائل الشهداء والجرحى والأسرى.

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