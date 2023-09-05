الخليل: إصابة عشرات الطالبات بالاختناق إثر مهاجمة الاحتلال لمدرسة في بيت أمر

رام الله - دنيا الوطنأصيب العشرات من الطالبات، اليوم الثلاثاء، بالاختناق بالغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقه جيش الاحتلال الإسرائيلي صوب مدرسة "زهرة المدائن الأساسية"، في بلدة بيت أمر شمال الخليل.ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه طالبات مدرسة زهرة المدائن الأساسية أثناء تواجدهن في المدرسة، ما أدى إلى إصابة العشرات منهن ومن المعلمات بالاختناق، حيث اندلعت على إثر ذلك مواجهات بين المواطنين وقات الاحتلال.