الإسلامية المسيحية تحذر من عدوان جديد على الأقصى

رام الله - دنيا الوطندعت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات المواطنين الى شد الرحال والرباط في المسجد الأقصى رداً على دعوات الجماعات الدينية اليهودية المتطرفة لاقتحامات واسعة النطاق للمسجد الأقصى بمناسبة ما يسمى بالاعياد اليهودية.وحذرت الهيئة في بيان لها اليوم الثلاثاء، من بوادر عدوان جديد على المسجد الأقصى تخطط له هذه الجماعات بدعم واسناد من شرطة الاحتلال لاستباحة المسجد وفرض وقائع جديدة تتيح لهم إقامة صلوات علنية في باحات المسجد.وأكدت الهيئة خطورة تصاعد هذه الانتهاكات التي يقوم بها المستوطنون بصورة يومية ومتسارعة والتي تتزامن مع إجراءات غير مسبوقة تقوم بها شرطة الاحتلال من اعتقالات وابعادات بحق موظفي الأوقاف والمرابطين في المسجد.وحملت الهيئة سلطات الاحتلال كامل المسؤولية عن التداعيات الخطيرة لهذه الدعوات التي تنتهك الوضع الديني والتاريخي والقانوني للمسجد وتنشئ مناخاً قابلاً للانفجار في اية لحظة.ودعت الهيئة العالم العربي والإسلامي الى الخروج عن صمته وتحمل مسؤولياته تجاه المخاطر المحدقة بالمسجد الأقصى والعمل على اتخاذ كل الإجراءات للدفاع عن المسجد الأقصى تجاه المخططات الهادفة الى تهويده ونزع هويته الإسلامية.