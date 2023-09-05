السودان: قائد الدعم السريع يدعو ضباط وجنود الجيش للانضمام لـ "خيار الشعب"
دعا قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ضباط وجنود الجيش، للانضمام إلى ما سماه "خيار الشعب".
وقال في تسجيل صوتي: "نقول للمتواجدين من الجيش السوداني في القيادة العامة وسلاح المهندسين اطلعوا، ونحن سنرحب بكم".
وأضاف دقلو بأن المعركة التي تخوضها قواته ضد الجيش "ستنتهي قريبا جدا"، نافيا الاتهامات لقواته بقتل أسرى.
وأشار إلى أن قواته ليس لديها سلاح ثقيل كالدبابات والمدافع وأنها لا تملك طائرات حربية، وإنما حصلت على بعض هذه الأسلحة من الجيش، وفق ما نقل موقع (العربية).
وقال "سندافع عن السودان وعن نفسنا حتى آخر جندي وحتى نأتي بالديمقراطية لكل السودانيين". وأضاف: "لا نسعى للاستيلاء على السلطة في السودان".
وقبل أيام، نفى إبراهيم مخير، عضو المكتب الاستشاري لقائد الدعم السريع مساء الخميس الأنباء والشائعات التي تحدثت خلال الفترة الماضية عن اغتيال قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قائلا: "قائد الدعم السريع يقود المعارك ويقود كذلك عملا دبلوماسيا".
وقبل أيام، نفى إبراهيم مخير، عضو المكتب الاستشاري لقائد الدعم السريع مساء الخميس الأنباء والشائعات التي تحدثت خلال الفترة الماضية عن اغتيال قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قائلا: "قائد الدعم السريع يقود المعارك ويقود كذلك عملا دبلوماسيا".
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