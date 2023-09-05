السودان: قائد الدعم السريع يدعو ضباط وجنود الجيش للانضمام لـ "خيار الشعب"





وقال "سندافع عن السودان وعن نفسنا حتى آخر جندي وحتى نأتي بالديمقراطية لكل السودانيين". وأضاف: "لا نسعى للاستيلاء على السلطة في السودان".



وقبل أيام، نفى إبراهيم مخير، عضو المكتب الاستشاري لقائد الدعم السريع مساء الخميس الأنباء والشائعات التي تحدثت خلال الفترة الماضية عن اغتيال قائد قوات الدعم السريع في السودان محمد حمدان دقلو "حميدتي"، قائلا: "قائد الدعم السريع يقود المعارك ويقود كذلك عملا دبلوماسيا".



وأشار إلى أن قواته ليس لديها سلاح ثقيل كالدبابات والمدافع وأنها لا تملك طائرات حربية، وإنما حصلت على بعض هذه الأسلحة من الجيش، وفق ما نقل موقع (العربية).