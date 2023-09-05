هيئة الأسرى توثق شهادة اعتقال مؤلمة للأسيرين كمال وقديمات

رام الله - دنيا الوطنرصدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقرير لها ونقلاً عن محاميتها جاكلين الفرارجه خلال زيارتها لمركز تحقيق "عتصيون" اليوم الثلاثاء، ما تعرض له الأسيران قصي كمال وأحمد قديمات من ضرب همجي وتعسفي أثناء اعتقالهم من قبل قوات الاحتلال.وذكرت الهيئة أن الأسير قصي كمال (20 عاماً) من مخيم عقبة جبر/ أريحا، اقتحمت قوات الاحتلال منزله صباحاً وقامت بتكسير محتوياته، والاعتداء عليه بالضرب المبرح، وكان كمال قد أصيب قبل شهرين برصاصة في البطن والقدم وهو يسير بواسطة عكازات، وفور معرفة الجنود أنه مصاب تعمدوا ضربه على قدمه المصابة والدوس عليها، ونقل بعدها إلى سجن عوفر ليتم استجوابه والتحقيق معه، وكان لديه محكمة يوم الخميس الماضي وقد مدد توقيفه 72 ساعة من أجل تحويل ملفه للاعتقال الإداري.وتابعت الهيئة فيما يخص الأسير أحمد قديمات (22 عاماً) من مدينة الخليل، والذي اعتقل على حاجز الجعبة صباحاً وهو ذاهب إلى عمله، حيث قامت قوات الاحتلال بالاعتداء عليه بشكل همجي، وطرحوه أرضاً وقاموا بضربه على رأسه وظهره وكتفه بواسطة أعقاب البنادق، مما تسبب بإصابته بجروح في الوجه وأدى إلى امتلاء وجهه بالدماء، ولم يقدم له فيما بعد أي علاج، يشار الى أن الأسير لم يتم التحقيق معه أو استجوابه ولديه محكمة يوم الأربعاء القادم.