الحكم المحلي تستنكر إخطارات الاحتلال لعشرات المنازل والمنشآت بالهدم والإزالة في دوما





رام الله - دنيا الوطناستنكرت وزارة الحكم المحلي، قيام قوات الاحتلال بتوزيع عشرات الاخطارات بهدم منشآت زراعية وسكنية في قرية دوما جنوبي مدينة نابلس، بحجة وقوعها في المنطقة المسماة "ج".وإذ تؤكد الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الاخطارات غير قانونية ومخالفة للأعراف والمواثيق الدولية، ومصادرة لحق المواطن الفلسطيني في استغلال أرضه والبناء والسكن فيه وهو حق أساسي كفله الاعلان العالمي لحقوق الانسان، وضمن له الحماية من الإخلاء والتشريد.وتشدد الوزارة على أنها وبالتنسيق والتعاون مع المجلس القروي ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والتواصل مع كافة مؤسسات حقوق الانسان من أجل الضغط على سلطات الاحتلال بإلغاء هذه الأوامر الجائرة والعنصرية بحق المواطنين وممتلكاتهم.وتؤكد الوزارة أنها ستستمر بدعم صمود المواطنين في دوما وفي كافة المواقع وستعمل جاهدة على تثبيتهم في أراضيهم من خلال رفدهم بالمشاريع التطويرية والتنموية في شتى المجالات الحيوية، تاكيداً وإيمانا من الوزارة بأحقية الفلسطيني بأرضه ودحض كل الحجج والذرائع الواهنة للاحتلال.