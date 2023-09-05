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شؤون فلسطينية

زيارة: الأشغال العامة تزيل آثار العدوان على مخيم نور شمس

زيارة: الأشغال العامة تزيل آثار العدوان على مخيم نور شمس
وزارة الأشغال العامة تزيل آثار العدوان على مخيم نور شمس
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الأشغال العامة والإسكان د. محمد زيارة أن طواقم وآليات الأشغال العامة بدأت بإزالة آثار الدمار التي خلفها اجتياح قوات الاحتلال لمخيم نور شمس في محافظة طولكرم.

وأوضح زيارة، في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الثلاثاء، أنه وبتوجيهات من الرئيس ودولة رئيس الوزراء بدأت الطواقم منذ ساعات مبكرة بفتح الطرق وحصر للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والشوارع في المحافظة والمخيم.

وأشار إلى أن الآثار السلبية لعدوان الاحتلال كبيرة على المحافظة والمخيم، نتيجة تجريف المدخل الرئيسي الشرقي لمحافظة طولكرم والمحاذي لمخيم نور شمس، والذي يعد طريقا حيويا للمحافظة يربطها مع نابلس ورام الله وجنين، وبيّن كذلك أن العدوان ألحق أضرارا بالغة في أبنية ومحال تجارية في المخيم.

وأوعز وزير الأشغال للجهات ذات العلاقة في الوزارة بتسخير كافة الإمكانيات من طواقم وآليات لمساندة طواقم الوزارة في المحافظة في عملية إزالة آثار الدمار وإصلاح ما دمره الاحتلال.

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