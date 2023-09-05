فتح: مسلسل الجرائم المتواصل سيزيد من حدة المواجهة

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة فتح، مفوضية التعبئة والتنظيم، عبد الفتاح دولة، اليوم الثلاثاء، إن مسلسل الجرائم المتواصل والعدوان على مخيم نور شمس وإعدام الشهيد عايد ابو حرب سيزيد من حدة المواجهة.وأضاف في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأن "تبعات هذا العدوان سترتد على حكومة المجازر والارهاب، وستنسف كل محاولات هذه الحكومة الفاشلة لاخضاع شعبنا".وقال إن "شعبنا يجسد حالة من الصمود الاسطوري وهو اليوم أكثر اصراراً على مواصلة درب الكفاح حتى نيل حريته".وتابع دولة: "تحية إجلال واكبار لارواح الشهداء الذين يتسابقون على العطاء والفداء وللشهيد عايد ابو حرب الذي لحق بدرب عمه الشهيد عايد حرب ابن الأمن الوطني الفلسطيني، ولعوائلهم الصابرة عنوان ملحمة البطولة والتحرير".