الخارجية تطالب الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها اتجاه جرائم الاحتلال





وتعتبر الوزارة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الجريمة هي جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية تضاف لجرائم القتل خارح القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد ابناء شعبنا.



وتحمل الوزارة الحكومة الاسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، خاصة وأنها ترجمة للتعليمات التي يعطيها المستوى السياسي في دولة الاحتلال للجنود بما يسهل عليهم إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين، وتحذر من التعامل مع جرائم القتل خارج القانون كإحصائيات وارقام تخفي حجم ومستوى معاناة الاسر الفلسطينية جراء اغتيال وسرقة حياة ابنائها.



في ذات الوقت ستتابع الوزارة هذه الجريمة اسوة بالجرائم السابقة مع الجنائية الدولية، وتطالبها بالخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها تجاه ما يتعرض له شعبنا من اعتداءات وجرائم وصولا لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.



رام الله - دنيا الوطنتدين وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات العدوان الوحشي الذي شنته قوات الاحتلال الاسرائيلي صباح هذا اليوم على مخيم نور شمس شرق مدينة طولكرم، والذي أدى الى استشهاد الشاب عايد أبو حرب (21 عاماً) واصابة شاب آخر بجروح خطيرة، وتدمير البنية التحتية للمخيم والحاق اضرار جسيمة بممتلكات المواطنين.