سفير فلسطين لدى بريطانيا يزور جامعة النجاح الوطنية ومشفاها التعليمي الجامعي

رام الله - دنيا الوطنزار السفير الفلسطيني في المملكة المتحدة البريطانية الدكتور حسام زملط، يوم الأربعاء الموافق 30/8/2023 جامعة النجاح الوطنية ومشفاها التعليمي الجامعي، وكان في استقباله كل من د. عبد السلام الخياط، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، ود. رائد الدبعي، مساعد الرئيس للشؤون المجتمعية، ود. سائد الخياط، مدير المراكز العلمية، ود. خليل عيسى، عميد كلية الطب وعلوم الصحة، وأ. أحمد السرغلي، مستشار الرئيس للعلاقات العامة، وم. غازي مرتجى، مدير مركز الإعلام، وأعضاء من الهيئتين التدريسية والإدارية في الجامعة.وفي بداية اللقاء رحب د. الخياط بسعادة السفير، وتحدث عن التطورات الكبيرة التي شهدتها جامعة النجاح الوطنية مؤخراً، وخططها التطويرية المستقبلية ومبادراتها المجتمعية. وأشار إلى إنجازاتها التي حققتها على المستوى العالمي، وثمّن دور سعادة السفير في المحافل الدولية الداعم والمساند للقضية الفلسطينية.‏وخلال زيارته للجامعة، زار سعادته كلية الطب وعلوم الصحة في الجامعة، ومستشفى النجاح الوطني الجامعي للتعرف على خدماته الطبية، ومناقشة تطور مراحل الطب في فلسطين.حيث رحّب القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمستشفى النجاح الوطني الجامعي د. إياد مقبول، بالسفير زملط، وتحدث عن المشاريع المنجزة في المستشفى، والمشاريع المخططة لها، إضافة إلى الدور الريادي الذي تلعبه المستشفى في المجالات الصحية الفلسطينية، الذي يضم نخبة من الكوادر الأكاديمية المؤهلة، والتي تعمل على تحسين مخرجات التعليم الطبي، وربطه بأهم الإجراءات الطبية المتبعة عالمياً، باعتباره المستشفى الجامعي الوحيد في الضفة الغربية، حيث يهتم ببناء طلبة مبدعين لخدمة الوطن.وعبّر د. زملط، عن سعادته بزيارته للجامعة مشيداً بالتطور الكبير الذي تشهده الجامعة وما وصلت إليه من مستوى أكاديمي متميز فلسطينياً وعالمياً، وأشاد بمستشفى النجاح الوطني الجامعي وقال: "هذا صرحٌ مرموق يجمع بين الخدمات الطبية المميزة، والأبحاث العلمية والأكاديمية، إضافة إلى إنه خطوة ممتازة في تطور الطب في فلسطين ويوازي المستوى العالمي في الطب". مؤكداً أهمية الاهتمام في مجال الصحة وتحسينه.وتخللت زيارة د. زملط الحديث مع طلبة الطب وتشجيعهم على الاستمرار في الاجتهاد، وأضاف خلال حديثه معهم: "إن معظم المبدعين في المملكة المتحدة من الطلبة الفلسطينيين". واختتمت الزيارة بجولة في أقسام المستشفى والتحدث مع المرضى، والتعرف على الخدمات النوعية للمستشفى.