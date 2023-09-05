الخليل: الشرطة تضبط نحو 1500 حبة اكستازي مخدرة و3 كيلو من الحشيش

تمكنت شرطة مكافحة المخدرات صباح اليوم من ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة كانت بحوزة شخصين في مدينة الخليل.





وذكر الناطق الإعلامي باسم بالشرطة، العقيد لؤي ارزيقات بأنه ومواصلة للجهود التي تبذلها الشرطة في حربها ضد المخدرات وتجارها ومروجيها في محافظة الخليل، فقد تمكنت شرطة مكافحة المخدرات وبعد معلومات دقيقة وعملية رصد ومتابعة لتجار ومروجي هذه السموم من القبض على شخصين وسط مدينة الخليل وبحوزتهما كميات كبيرة من المخدرات.





وأضاف ارزيقات بأن المشتبه فيهما كانا بداخل مركبة بمنطقة وادي الهرية وسط مدينة الخليل و تم إيقاف المركبة وتفتيشها والعثور بداخلها على 1615 حبة من حبوب الأكستازي المخدرة و30 بلاطة حشيش بلغ وزنها 3 كيلو غرام، بناء على ذلك تم ضبط هذه المواد والقبض على شخصين داخل المركبة.





وأكد ان الشرطة تحفظت على المقبوض عليهما لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما حسب الأصول.





رام الله - دنيا الوطن