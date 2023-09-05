طالت 17 مواطناً.. قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة والقدس
شنت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة طالت 17 مواطناً في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس.
في محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين بينهم طالبان جامعيان.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبين في جامعة بيرزيت أمجد سلامة من مخيم الجلزون شمال رام الله، ومجد حجاج من مدينة البيرة بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.
وأضافت المصادر ذاتها أن قوة عسكرية اقتحمت مخيم الأمعري جنوب رام الله، واعتقلت كلا من: صبر الطويل، وعبدو البواب، وعدي حمدان بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وكانت مواجهات قد اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها مخيمي الأمعري والجلزون أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت دون أن يبلغ عن إصابات.
وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الطالبين في جامعة بيرزيت أمجد سلامة من مخيم الجلزون شمال رام الله، ومجد حجاج من مدينة البيرة بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.
وأضافت المصادر ذاتها أن قوة عسكرية اقتحمت مخيم الأمعري جنوب رام الله، واعتقلت كلا من: صبر الطويل، وعبدو البواب، وعدي حمدان بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وكانت مواجهات قد اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال، عقب اقتحامها مخيمي الأمعري والجلزون أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز السام المسيل للدموع والصوت دون أن يبلغ عن إصابات.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، ستة مواطنين من محافظة الخليل.
وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت من مدينة الخليل وائل عبد الحفيظ الجمل، ومحمود إبراهيم النجار.
كما اعتقلت من بلدة حلحول شمال الخليل، مجد عزمي محمود أبو ريان، ومحمد نبيه الوحوش، ومحمود عادل الوحوش، واعتقلت من مخيم العروب الشاب محمد الحليقاوي، واقتادتهم عقب تفتيش منازلهم والعبث بمحتوياتها.
واعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين بعد دهسهما من قبل جيب عسكري وإستولت على دراجتهما النارية وسط اندلاع مواجهات .
وأفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن دوريات الاحتلال طاردت الشابين أثناء قيادتهما دراجة نارية بعد اقتحام يعبد ومداهمة حي البعاجوة صدمهما واعتقالهما ولا تزال هويتهما مجهولة.
كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلده عناتا شمال شرق القدس المحتلة.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة فجرا واعتقلت الشابين رائد محمد حمدان، وصلاح الدين محمد الجمزاوي، بعد العبث بمحتويات منزليهما.
واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابين من بلدة كفر عقب شمال القدس.
وأفادت مصادر محلية في البلدة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت عددا من الأحياء فجرا، واعتقلت أحمد مهلوس، وأمجد شاهين.
في سياق آخر، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم شعفاط شمال القدس بأعداد كبيرة من بوابة الجدار الملاصقة للمخيم.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات كبيرة من حرس الحدود انتشرت في حي رأس خميس وتحديدا في محيط المدرسة الموجودة، تمهيدا لاقتحام مسؤول من بلدية الاحتلال للمدرسة.
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