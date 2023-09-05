وزارة شؤون المرأة تدين إجبار نساء في الخليل على التعري تحت تهديد السلاح

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة شؤون المرأة، قيام مجندات في جيش الاحتلال الإسرائيلي العنصري باقتحام مبنى سكني في الخليل وتهديد عدد من النساء فيه بالكلاب البوليسية وإجبارهن على خلع ملابسهن، وما ذلك سوا دليل على الانحطاط الأخلاقي الذي وصل إليه جيش الاحتلال وحكومته الفاشية.وتنظر وزارة شؤون المرأة، بخطورة بالغة للتصعيد الحاصل في مسلسل الانتهاكات والجرائم والاقتحامات المتواصلة والاعدامات الميدانية المتكررة، وهي جرائمَ ترتقي لمستوى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والمبادئ السامية لحقوق الإنسان.وتُحذر وزارة شؤون المرأة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، من مغبة التعامل مع مثل هذه الاعتداءات كأمور باتت اعتيادية عابرة، تتكرر يوميا، ولا تستدعي التوقف عندها مطولا، من قبل المؤسسات الحقوقية والإنسانية الدولية.وكما تدعو المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية في توفير الحماية الدولية لشعبنا الذي يدافع عن حقوقه المشروعة ووجوده في أرضه ووطنه وفقا لاتفاقيات وقرارات الشرعية الدولية، كما تطالب الجنائية الدولية سرعة البت بتحقيقاتها بجرائم الاحتلال وصولاً لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.