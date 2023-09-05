مباشر | تحذيرات من كارثة صحية وبيئية جراء حريق مكب النفايات بغزة

شؤون فلسطينية

المفتي العام للقدس يدعو لمناصرة الأسرى الفلسطينيين ودعمهم

المفتي العام للقدس يدعو لمناصرة الأسرى الفلسطينيين ودعمهم
الشيخ محمد حسين
رام الله - دنيا الوطن
دعا الشيخ محمد حسين المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية- خطيب المسجد الأقصى المبارك إلى مناصرة الأسرى الفلسطينيين ودعمهم.

واعتبر الشيخ حسين في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، ذلك واجباً شرعيّاً ووطنيًّا وإنسانيّاً، يجب الالتزام به نحو هذه الشريحة المناضلة، وبخاصة في ظل تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الآونة الأخيرة من ممارستها العنصرية ضد الأسرى الفلسطينيين، والتي شملت سوء المعاملة، والإهمال الطبي، وعزل عدد منهم في زنازين انفرادية، وحرمان عائلاتهم من زيارتهم وتقليصها، بالإضافة إلى وجود الأمهات الأسيرات والأطفال، وهي ترتكب هذا القمع ضد الأسرى الفلسطينيين بشكل مبرمج وممنهج بإقرار من الجهات المسؤولة لسلطات الاحتلال على مختلف مستوياتها، وارتكبوا بحق أسرانا جرائم يعاقب عليها القانون الدولي، مما يستدعي تكثيف الحملات المحلية والدولية وتفعيل قضية الأسرى على الأصعدة كافة حتى يتم تبييض سجون الاحتلال من أسرانا البواسل، وحيّا سماحته الأسرى على صمودهم الأسطوري، وجلدهم في مواجهة الإجراءات القمعية التي تُتخذ ضدهم.

ودعا الشيخ حسين إلى مواصلة صمودهم وثباتهم، فالشعب وقيادته يولون قضيتهم كل الاهتمام، وأنهم لن يقبلوا إلا بتحرير الأسرى جميعهم من سجون الاحتلال.

من جانب آخر؛ أدان الشيخ حسين إجبار مجندات إسرائيليات لسيدات فلسطينيات على التعري داخل منزلهن بعد اقتحامه في مدينة الخليل، معتبراً هذا العمل المشين انتهاكاً لحرمات النساء الفلسطينيات وتصعيداً  خطيراً   يطال أعراض وحرمات بنات شعبنا الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي ومؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان كافة إلى ضرورة العمل الفوري لتوفير الحماية للنساء الفلسطينيات، وإلزام إسرائيل بالمعاهدات والاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة القانون الإنساني الدولي الذي يكفل الحماية للنساء.

ومن ناحية أخرى، استنكر مصادرة سلطات الاحتلال كتب المنهاج الفلسطيني من عدد من الطلاب على أبواب المسجد الأقصى أثناء توجههم إلى مقاعدهم الدراسية، مؤكداً على أن هذه الاعتداءات بحق التعليم والمدارس يُمثل جريمة بشعة تضاف إلى سلسلة جرائم الاحتلال المتواصلة ضد القطاع التعليمي، مشيراً إلى أن هذه الجرائم تُشكل انتهاكاً صارخاً لحق الطلبة في التعليم الآمن والحر.    

أخبار ذات صلة

بنسبة 90%.. موعد صرف رواتب الموظفين العموميين

بنسبة 90%.. موعد صرف رواتب الموظفين العموميين

زيارة: الأشغال العامة تزيل آثار العدوان على مخيم نور شمس

زيارة: الأشغال العامة تزيل آثار العدوان على مخيم نور شمس

فتح: مسلسل الجرائم المتواصل سيزيد من حدة المواجهة

فتح: مسلسل الجرائم المتواصل سيزيد من حدة المواجهة

فيديو.. مستوطنون يحرقون خيمتين ويسرقون أغنامًا في دير دبوان شرق رام الله

فيديو.. مستوطنون يحرقون خيمتين ويسرقون أغنامًا في دير دبوان شرق رام الله

الخارجية تطالب الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها اتجاه جرائم الاحتلال

الخارجية تطالب الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها اتجاه جرائم الاحتلال

هيئة الأسرى: الأسير نذير دار أحمد يعاني من وضع صحي مقلق

هيئة الأسرى: الأسير نذير دار أحمد يعاني من وضع صحي مقلق

سفير فلسطين لدى بريطانيا يزور جامعة النجاح الوطنية ومشفاها التعليمي الجامعي

سفير فلسطين لدى بريطانيا يزور جامعة النجاح الوطنية ومشفاها التعليمي الجامعي

مستوطنون بقيادة المتطرف غليك يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون بقيادة المتطرف غليك يقتحمون المسجد الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

زيارة: الأشغال العامة تزيل آثار العدوان على مخيم نور شمس

زيارة: الأشغال العامة تزيل آثار العدوان على مخيم نور شمس

فتح: مسلسل الجرائم المتواصل سيزيد من حدة المواجهة

فتح: مسلسل الجرائم المتواصل سيزيد من حدة المواجهة

فيديو.. مستوطنون يحرقون خيمتين ويسرقون أغنامًا في دير دبوان شرق رام الله

فيديو.. مستوطنون يحرقون خيمتين ويسرقون أغنامًا في دير دبوان شرق رام الله

الخارجية تطالب الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها اتجاه جرائم الاحتلال

الخارجية تطالب الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها اتجاه جرائم الاحتلال

هيئة الأسرى: الأسير نذير دار أحمد يعاني من وضع صحي مقلق

هيئة الأسرى: الأسير نذير دار أحمد يعاني من وضع صحي مقلق

سفير فلسطين لدى بريطانيا يزور جامعة النجاح الوطنية ومشفاها التعليمي الجامعي

سفير فلسطين لدى بريطانيا يزور جامعة النجاح الوطنية ومشفاها التعليمي الجامعي

مستوطنون بقيادة المتطرف غليك يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون بقيادة المتطرف غليك يقتحمون المسجد الأقصى

وزارة شؤون المرأة تدين إجبار نساء في الخليل على التعري تحت تهديد السلاح

وزارة شؤون المرأة تدين إجبار نساء في الخليل على التعري تحت تهديد السلاح

منوعات

شاهد: ابنة ماجد الكدواني تفاجئه بغنائها &quot;بنت أبويا&quot; في لقاء مؤثر

شاهد: ابنة ماجد الكدواني تفاجئه بغنائها "بنت أبويا" في لقاء مؤثر

فيديو: آخر تطورات الحالة الصحية للشيف بوراك بعد نقله إلى المستشفى

فيديو: آخر تطورات الحالة الصحية للشيف بوراك بعد نقله إلى المستشفى

صورة: كيف بدت جورجينا رزق في أحدث ظهور لها؟

صورة: كيف بدت جورجينا رزق في أحدث ظهور لها؟

بهذه الطريقة.. أحمد سعد يواصل تجاهل أزمة طلاقه من علياء بسيوني

بهذه الطريقة.. أحمد سعد يواصل تجاهل أزمة طلاقه من علياء بسيوني

شاهد: دانيلا رحمة تبهر الجمهور بإطلالة مثيرة باللون الأسود

شاهد: دانيلا رحمة تبهر الجمهور بإطلالة مثيرة باللون الأسود

صور: أسما شريف منير تجتمع مع طليقها في أول يوم دراسي لابنتهما

صور: أسما شريف منير تجتمع مع طليقها في أول يوم دراسي لابنتهما

فاطمة الصفي تُشعل السوشيال ميديا بحديثها عن زواج المرأة من شاب يصغرها بالسن

فاطمة الصفي تُشعل السوشيال ميديا بحديثها عن زواج المرأة من شاب يصغرها بالسن

بالصور: منى زكي تخطف الأنظار بفستان أحمر قصير

بالصور: منى زكي تخطف الأنظار بفستان أحمر قصير

نانسي عجرم تحتفل بذكرى زواجها بصورة ورسالة مؤثرة

نانسي عجرم تحتفل بذكرى زواجها بصورة ورسالة مؤثرة

فيديو: محمد رمضان في موقف محرج على المسرح بسبب حذائه

فيديو: محمد رمضان في موقف محرج على المسرح بسبب حذائه

عربي

تونس تسجل أول حالة إصابة بمتحور كورونا الجديد

تونس تسجل أول حالة إصابة بمتحور كورونا الجديد

قادمة من سوريا.. الأردن يعلن إسقاط مسيرة محملة بمواد مخدرة

قادمة من سوريا.. الأردن يعلن إسقاط مسيرة محملة بمواد مخدرة

كوهين يفتتح السفارة الإسرائيلية في المنامة اليوم

كوهين يفتتح السفارة الإسرائيلية في المنامة اليوم

الكشف عن موعد بدء مهام السفير الإيراني الجديد لدى السعودية

الكشف عن موعد بدء مهام السفير الإيراني الجديد لدى السعودية