مباشر | تحذيرات من كارثة صحية وبيئية جراء حريق مكب النفايات بغزة

دولي

إصابة زوجة جو بايدن بفيروس كورونا

إصابة زوجة جو بايدن بفيروس كورونا
الرئيس الأميركي جو بايدن وزوجته
رام الله - دنيا الوطن
أعلن البيت الأبيض، إصابة جل بايدن، زوجة الرئيس الأميركي، جو بايدن، بفيروس (كورونا).

وقال البيت الأبيض: "بعد نتيجة الاختبار الإيجابية للسيدة الأولى لـ(كوفيد 19)، خضع الرئيس بايدن لاختبار كوفيد هذا المساء. جاءت نتيجة اختبار الرئيس سلبية"، وفق ما نقل موقع (سكاي نيوز) عربية.

وكانت آخر مرة أصيبت فيها زوجة بايدن البالغة من العمر 72 عاما بـ(كوفيد 19) في آب/أغسطس من العام الماضي، في حين كانت آخر اختبار إيجابي للرئيس البالغ من العمر (80 عاماً) في يوليو 2022.

وقالت إليزابيث ألكسندر مديرة اتصالات السيدة الأولى في بيان: "هذا المساء، ثبتت إصابة السيدة الأولى بـ(كوفيد 19). ستبقى في المنزل".

أخبار ذات صلة

إصابة زوجة جو بايدن بفيروس كورونا

إصابة زوجة جو بايدن بفيروس كورونا

بايدن: سأترشح للانتخابات المقبلة ولا يهمني التقدم بالعمر

بايدن: سأترشح للانتخابات المقبلة ولا يهمني التقدم بالعمر

بوتين يعلن شرط روسيا قبل استئناف صفقة الحبوب ويتحدث عن خطة بديلة

بوتين يعلن شرط روسيا قبل استئناف صفقة الحبوب ويتحدث عن خطة بديلة

الغابون: قائد الانقلاب يؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية رئيساً للمرحلة الانتقالية

الغابون: قائد الانقلاب يؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية رئيساً للمرحلة الانتقالية

شاهد: كوهين يفتتح السفارة الإسرائيلية في البحرين رسمياً

شاهد: كوهين يفتتح السفارة الإسرائيلية في البحرين رسمياً

الرئيس الأوكراني يُعين وزيراً جديداً للدفاع

الرئيس الأوكراني يُعين وزيراً جديداً للدفاع

بسبب مخالفاته المرورية.. شاباك يشكو بن غفير لمكتب نتنياهو

بسبب مخالفاته المرورية.. شاباك يشكو بن غفير لمكتب نتنياهو

روسيا تعلن تدمير مسيّرتين أوكرانيتين

روسيا تعلن تدمير مسيّرتين أوكرانيتين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الحكم المحلي تستنكر إخطارات الاحتلال لعشرات المنازل والمنشآت بالهدم والإزالة في دوما

الحكم المحلي تستنكر إخطارات الاحتلال لعشرات المنازل والمنشآت بالهدم والإزالة في دوما

زيارة: الأشغال العامة تزيل آثار العدوان على مخيم نور شمس

زيارة: الأشغال العامة تزيل آثار العدوان على مخيم نور شمس

فتح: مسلسل الجرائم المتواصل سيزيد من حدة المواجهة

فتح: مسلسل الجرائم المتواصل سيزيد من حدة المواجهة

فيديو.. مستوطنون يحرقون خيمتين ويسرقون أغنامًا في دير دبوان شرق رام الله

فيديو.. مستوطنون يحرقون خيمتين ويسرقون أغنامًا في دير دبوان شرق رام الله

الخارجية تطالب الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها اتجاه جرائم الاحتلال

الخارجية تطالب الجنائية الدولية بالخروج عن صمتها وتحمل مسؤولياتها اتجاه جرائم الاحتلال

هيئة الأسرى: الأسير نذير دار أحمد يعاني من وضع صحي مقلق

هيئة الأسرى: الأسير نذير دار أحمد يعاني من وضع صحي مقلق

سفير فلسطين لدى بريطانيا يزور جامعة النجاح الوطنية ومشفاها التعليمي الجامعي

سفير فلسطين لدى بريطانيا يزور جامعة النجاح الوطنية ومشفاها التعليمي الجامعي

مستوطنون بقيادة المتطرف غليك يقتحمون المسجد الأقصى

مستوطنون بقيادة المتطرف غليك يقتحمون المسجد الأقصى

منوعات

شاهد: ابنة ماجد الكدواني تفاجئه بغنائها &quot;بنت أبويا&quot; في لقاء مؤثر

شاهد: ابنة ماجد الكدواني تفاجئه بغنائها "بنت أبويا" في لقاء مؤثر

فيديو: آخر تطورات الحالة الصحية للشيف بوراك بعد نقله إلى المستشفى

فيديو: آخر تطورات الحالة الصحية للشيف بوراك بعد نقله إلى المستشفى

صورة: كيف بدت جورجينا رزق في أحدث ظهور لها؟

صورة: كيف بدت جورجينا رزق في أحدث ظهور لها؟

بهذه الطريقة.. أحمد سعد يواصل تجاهل أزمة طلاقه من علياء بسيوني

بهذه الطريقة.. أحمد سعد يواصل تجاهل أزمة طلاقه من علياء بسيوني

شاهد: دانيلا رحمة تبهر الجمهور بإطلالة مثيرة باللون الأسود

شاهد: دانيلا رحمة تبهر الجمهور بإطلالة مثيرة باللون الأسود

صور: أسما شريف منير تجتمع مع طليقها في أول يوم دراسي لابنتهما

صور: أسما شريف منير تجتمع مع طليقها في أول يوم دراسي لابنتهما

فاطمة الصفي تُشعل السوشيال ميديا بحديثها عن زواج المرأة من شاب يصغرها بالسن

فاطمة الصفي تُشعل السوشيال ميديا بحديثها عن زواج المرأة من شاب يصغرها بالسن

بالصور: منى زكي تخطف الأنظار بفستان أحمر قصير

بالصور: منى زكي تخطف الأنظار بفستان أحمر قصير

نانسي عجرم تحتفل بذكرى زواجها بصورة ورسالة مؤثرة

نانسي عجرم تحتفل بذكرى زواجها بصورة ورسالة مؤثرة

فيديو: محمد رمضان في موقف محرج على المسرح بسبب حذائه

فيديو: محمد رمضان في موقف محرج على المسرح بسبب حذائه

عربي

تونس تسجل أول حالة إصابة بمتحور كورونا الجديد

تونس تسجل أول حالة إصابة بمتحور كورونا الجديد

قادمة من سوريا.. الأردن يعلن إسقاط مسيرة محملة بمواد مخدرة

قادمة من سوريا.. الأردن يعلن إسقاط مسيرة محملة بمواد مخدرة

كوهين يفتتح السفارة الإسرائيلية في المنامة اليوم

كوهين يفتتح السفارة الإسرائيلية في المنامة اليوم

الكشف عن موعد بدء مهام السفير الإيراني الجديد لدى السعودية

الكشف عن موعد بدء مهام السفير الإيراني الجديد لدى السعودية