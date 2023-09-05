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شؤون فلسطينية

رام الله: الشرطة تكشف حقيقة وجود مخدرات على شكل سكاكر وحلويات بالأسواق

رام الله: الشرطة تكشف حقيقة وجود مخدرات على شكل سكاكر وحلويات بالأسواق
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
نفت المديرية العامة للشرطة وعلى لسان المتحدث باسمها العقيد لؤي ارزيقات، وجود مواد مخدرة على شكل سكاكر وحلويات وخاصة "الحلقوم" وأنها لم تضبط أي من هذه الأنواع.

وأكد ارزيقات أنه بعد انتشار الإشاعات والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام وبالمتابعة مع ادارة مكافحة المخدرات، فإنه لم يثبت وجود أي مواد مخدرة على هذا الشكل، كما أنه لم تبلغ الشرطة عن دخول اي حالة للمشافي تأثرت من تناول أي مواد.

ودعا ارزيقات جميع المواطنين للتواصل مع الشرطة في حال الاشتباه بأي مادة او أي شخص يحاول تمرير اي نوع من المواد المخدرة ونطلب من  المواطنين ممن لديه اي معلومات التوجه لاي مركز شرطه للإبلاغ عنها، وحذر من تناقل الإشاعات والأخبار الكاذبة.

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