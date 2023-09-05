المرور بغزة: وفاة و4 إصابات في 11 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة المرور والنجدة في الشرطة بغزة، اليوم الثلاثاء، وفاة مواطنة وإصابة 4 مواطنين جراء حوادث السير خلال 24 ساعة الماضية.وقالت شرطة المرور والنجدة: "إن المواطنة (آمنة سمور) 56 عامًا، توفيت عصر أمس الإثنين، جراء حادث سير، وقع في شارع عمر المختار مقابل البريد وسط محافظة غزة.وأشارت الشرطة إلى أنه تم توقيف سائق المركبة (ف. ع)؛ لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية.وأوضحت أن 11 حادث سير وقعت خلال 24 ساعة الماضية نتجت عنها حالة الوفاة و4 إصابات بجروح طفيفة.وأشارت إلى أن أضرارًا ماديةً وتلفيات لحقت بـ 16 مركبة ومكونات الطريق، جراء تلك الحوادث.