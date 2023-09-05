شؤون فلسطينية

الرئاسة الفلسطينية: نحذر إسرائيل ونحمل أميركا المسؤولية عن عودة الاقتحامات وقتل المواطنين

الرئاسة الفلسطينية: نحذر إسرائيل ونحمل أميركا المسؤولية عن عودة الاقتحامات وقتل المواطنين
الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة
رام الله - دنيا الوطن
حذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، مما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من سياسات القتل والاقتحامات للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية التي تُوصل الأمور إلى طريق مسدود وخطير.

وقال أبو ردينة: إن أميركا تتحمل مسؤولية عودة سياسة الاقتحامات للمدن الفلسطينية والقتل التي كان آخرها العدوان الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، على مخيم نور شمس في طولكرم الذي أدى إلى استشهاد شاب وإحداث دمار كبير في البنية التحتية.

وأكد الناطق باسم الرئاسة، أن كل هذه التحديات والممارسات العدوانية، لن تغير موقف شعبنا والقيادة في الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا.

وقال: إن استمرار هذه السياسات العدوانية ضد شعبنا وأرضنا، ومواصلة اقتحام المتطرفين اليهود المسجد الأقصى المبارك بحماية جيش الاحتلال، إضافة إلى إرهاب المستوطنين واعتداءاتهم على أبناء شعبنا وغيرها من إجراءات أحادية الجانب، سيكون لها تداعيات خطرة جداً على الجميع.

وتابع أبو ردينة: على الجانب الأميركي التدخل بشكل فوري لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل، وعدم الاكتفاء بسياسة التصريحات التي لا تغير شيئا على الأرض، مشيرا إلى أن الأوضاع على وشك الانفجار جراء التصعيد الإسرائيلي الخطير.

وأضاف، أن شعبنا سيبقى متمسكا بثوابته الوطنية التي لن يحيد عنها مهما كانت الضغوطات، وأن السلام والأمن لن يتحققا للجميع دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة كما أقرتها الشرعية الدولية.

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