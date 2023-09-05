الزراعة بغزة تدين قرار الاحتلال بوقف صادرات القطاع

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزارة الزراعة بغزة، قرار سلطات الاحتلال وقف تصدير المنتجات الزراعية والصناعية من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم إلى الضفة الغربية والخارج، ودعت المجتمع الدولي لإجبار الاحتلال على فتح كافة المعابر أمام الاستيراد والتصدير.وقالت الوزارة في بيان صحفي: "في ظل حالة التضييق وضمن إجراءات عديدة لإحكام وتشديد الحصار على قطاع غزة؛ جاء القرار الأخير الصادر عن جيش الاحتلال، والقاضي بمنع تسويق المنتجات الزراعية والصناعية من قطاع غزة إلى المحافظات الشمالية والخارج".وعدت الزراعة "قرار إغلاق المعبر إمعان في سياسة الحصار وجريمة عقاب جماعي تشمل المزارعين والتجار والصيادين بشكل مباشر، فضلا عن المواطنين لتأثيرها السلبي على المؤشرات الاقتصادية بمنع الاحتلال تسويق المنتجات التي تمثل ما يزيد عن 85% من صادرات قطاع غزة الزراعية".وسبق أن قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الإثنين، وقف تصدير البضائع من قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم حتى إشعار آخر، بحجة ضبط مواد متفجرة في شحنة ملابس.وزعم جيش الاحتلال، إحباط تهريب مواد متفجرة من قطاع غزة ضمن شحنة ملابس من خلال معبر كرم أبو سالم الواقع إلى الجنوب من القطاع.