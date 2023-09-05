جنين: اعتقال شابين بعد دهسهما من قبل جيش الاحتلال في يعبد

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابين من بلدة يعبد جنوب غرب جنين بعد دهسهما من قبل جيب عسكري واستولت على دراجتهما النارية وسط اندلاع مواجهات .ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد أفادت مصادر أمنية ومحلية، بأن دوريات الاحتلال طاردت الشابين أثناء قيادتهما دراجتين نارية بعد اقتحام يعبد ومداهمة حي البعاجوة صدمهما واعتقالهما ولا تزال هويتهما مجهولة.ودارت مواجهات الليلة الماضية، بين الشبان وقوات الاحتلال التي اقتحمت يعبد وداهمت عدة أحياء وسيرت آلياتها في خطوة استفزازية ما أدى لاندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت القنابل الصوتية والأعيرة المعدنية.وتركزت المواجهات في مجمع الكراجات والمدارس وأحياء الحمارشة والعمارنة والسلمة دون أن يبلغ عن إصابات.