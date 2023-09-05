فيديو مروع.. شرطي إسرائيلي يعتدي بوحشية على فلسطينية عند باب حطة

ويظهر في الفيديو المتداول لحظة اعتداء أحد عناصر شرطة الاحتلال على الفلسطينية فاطمة عمارنة (44 عاماً) من بلدة يعبد في جنين، بعد صلاة عشاء أمس الاثنين، عند باب حطة -أحد أبواب المسجد الأقصى- قبل اعتقالها.



