شؤون فلسطينية

فيديو مروع.. شرطي إسرائيلي يعتدي بوحشية على فلسطينية عند باب حطة

فيديو مروع.. شرطي إسرائيلي يعتدي بوحشية على فلسطينية عند باب حطة
خلال اعتداء شرطي إسرائيلي على فلسطينية عند باب حطة
رام الله - دنيا الوطن
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر أحد عناصر شرطة الاحتلال وهو يعتدي بشكل وحشي على فلسطينية عند أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.

ويظهر في الفيديو المتداول لحظة اعتداء أحد عناصر شرطة الاحتلال على الفلسطينية فاطمة عمارنة (44 عاماً) من بلدة يعبد في جنين، بعد صلاة عشاء أمس الاثنين، عند باب حطة -أحد أبواب المسجد الأقصى- قبل اعتقالها.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن عمارنة هي التي اعتقلها جنود الاحتلال عقب الاعتداء عليها عند باب حطة، أحد أبواب المسجد الأقصى، بزعم محاولة تنفيذ عمية طعن.


 

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