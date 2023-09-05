شاهد: لحظة انفجار عبوة ناسفة بآلية عسكرية إسرائيلية بمخيم نور شمس

رام الله - دنيا الوطنتداولت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الثلاثاء، مقطع فيديو يظهر لحظة انفجار عبوة ناسفة في آلية عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي من نوع "D9" في مخيم نور شمس شرق طولكرم.واستشهد فجر اليوم شاب، فيما أصيب آخر بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها على مخيم نور شمس.وأوضحت مصادر طبية في المستشفى، أن الشاب عايد سميح أبو حرب (19 عاما) من مخيم نور شمس استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال الذي اقتحم المخيم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بجرافتين عسكريتين، قد اقتحمت، فجرا، مخيم نور شمس وتمركزت في حارة المحجر، وداهمت عددا من منازل المواطنين ونشرت قناصتها على اسطحها.ودمرت جرافات الاحتلال، الشارع الرئيسي المحاذي لمدخل مخيم نور شمس "شارع نابلس"، وعددا من المركبات المتوقفة في حارة المحجر.