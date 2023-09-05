شهيد وإصابة حرجة برصاص الاحتلال في مخيم نور شمس شرق طولكرم



ودمرت جرافات الاحتلال، الشارع الرئيسي المحاذي لمدخل مخيم نور شمس "شارع نابلس"، وعددا من المركبات المتوقفة في حارة المحجر.



ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وجنود الاحتلال الذين اطلقوا الاعيرة النارية وقنابل الغاز السام باتجاههم.



رام الله - دنيا الوطنأعلن مستشفى ثابت ثابت الحكومي في طولكرم، صباح اليوم الثلاثاء، استشهاد شاب وإصابة آخر بجروح حرجة، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانها على مخيم نور شمس، شرق المدينة.وأوضحت مصادر طبية في المستشفى، أن الشاب عايد سميح أبو حرب (21 عاماً) من مخيم نور شمس استشهد بعد إصابته برصاص الاحتلال الذي اقتحم المخيم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بجرافتين عسكريتين، قد اقتحمت، فجرا، مخيم نور شمس وتمركزت في حارة المحجر، وداهمت عددا من منازل المواطنين ونشرت قناصتها على اسطحها.