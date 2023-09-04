جمعية رجال الأعمال بغزة: قرار الاحتلال بوقف صادرات القطاع يزيد من تدهور الوضع الاقتصادي

رام الله - دنيا الوطنأكدت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة بأن قرار الحكومة الاسرائيلية بمنع صادرات غزة بجميع انواعها يزيد من تدهور الوضع الاقتصادي في قطاع غزة.وقالت الجمعية في بيان لها اليوم الإثنين، إن إغلاق المعبر من شأنه تكبيد القطاع التجاري والصناعي والزراعي في قطاع غزة خسائر بملايين الدولارات.وحذرت جمعية رجال الاعمال من إطالة أمد إغلاق المعبر امام الصادرات الغزية لما له من تداعيات كبيرة على الوضع الاقتصادي من خلال فقدان عشرات آلاف العاملين فرص عملهم وزيادة معدلات الفقر والبطالة المرتفعة مسبقاً في قطاع غزة .وطالبت الجمعية بتحييد السياسية عن الاقتصاد داعية إلى ضرورة التراجع عن قرار إغلاق معبر كرم ابو سالم امام الصادرات وإعادة فتحه بسرعة عاجلة.