الاحتلال يفرج عن الأسير المريض عبد الناصر رابي بعد عامين من الاعتقال الإداري

وخضع الرابي للاعتقال الإداري منذ سبتمبر/أيلول 2021 بعد اعتقاله من منزله في مدينة قلقيلية، ومدد اعتقاله عدة مرات دون تهمة بذريعة أنه يشكل خطراً على أمن الاحتلال.



وقضى الرابي في سجون الاحتلال 13 عاماً، وهو أحد جرحى انتفاضة الحجارة، وأب لستة أبناء وتزوجت ابنته وهو في الأسر وأنجبت الأخرى ولم يتسن له رؤية حفيده حتى الآن، إضافة الى أنه رزق بطفلين وهو في الأسر عامي 2003 و 2007.





رام الله - دنيا الوطنأفرجت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عن الأسير المريض بالسرطان عبد الناصر الرابي (53 عاما)، من قلقيلية بعد اعتقال إداري استمر عامين.