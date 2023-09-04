دولي

بايدن: سأترشح للانتخابات المقبلة ولا يهمني التقدم بالعمر

بايدن: سأترشح للانتخابات المقبلة ولا يهمني التقدم بالعمر
بايدن
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه كلما كبر في السن ازداد حكمة، وإنه بالرغم من الانتقاد الموجه إليه، لن يتقاعد وسيخوض غمار الانتخابات المقبلة رغم كبر سنه.

وأضاف بايدن خلال كلمة ألقاها أمام النقابات العمالية في مدينة فيلادلفيا بمناسبة عيد العمال اليوم الاثنين: "سأخبركم بشيء، كما تعلمون قال أحدهم تقدم بايدن بالسن، ولم يعد أهلا لإدارة البلاد، أنظروا، هذا غير صحيح، فالشيء الوحيد الذي يأتي مع التقدم في السن هو القليل من الحكمة".

واختتم بايدن قائلا: "خضت غمار عالم السياسة لفترة طويلة جدا، ربما أطول من أي شخص آخر، ولكم أن تحكموا، سأستمر في فعل ذلك بمساعدتكم".

ويسعى بايدن، البالغ من العمر 80 عاما إلى إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثانية خلال انتخابات عام 2024.

وأعلنت عضوة الكونغرس الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، عن تصويت مرتقب على الشروع بإجراءات عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، وأكدت أنه "سيتم التصويت على فتح هذا التحقيق لعزله".

وكتبت غرين في حسابها عبر منصة "إكس"، أن الوقت قد حان كي يقدّم بايدن جميع الاتصالات التي أجراها باسمه أو بأسماء مستعارة، فضلا عن كافة البيانات المصرفية ومصادر الدخل وسجلات الزائرين وتفاصيل الاجتماعات من منزله في ديلاوير".

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