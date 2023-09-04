مصرع عاملين بانهيار تربة في نابلس

رام الله - دنيا الوطنلقي عاملين مصرعهما، مساء اليوم الإثنين، جراء انهيار تربة على عمال بلدية في منطقة رفيديا بنابلس شمال الضفة الغربية.وأفادت مصادر محلية، بمصرع عاملين جراء انهيار التربة، في حين تمكنت طواقم الدفاع المدني من انتشالهما من المكان.بدورها، أفادت إذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن العاملين هما سعيد هاني عبدالمعطي كوني 36 عاماً واحمد غسان عبدالرحيم هندومة 32 عاماً، وهما من عمال بلدية نابلس.من جانبه، أعلن وزير الحكم المحلي مجدي الصالح الذي زار مكان الحادث عن تشكيل لجنة تحقيق عاجلة للوقوف على تفاصيل حادث رفيديا ومحاسبة المتسببين.