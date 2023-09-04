هيئة مقدسية تحذر من محاولات ترسيخ الوجود اليهودي داخل الأقصى

رام الله - دنيا الوطنحذرت هيئة أمناء الأقصى من محاولات جماعات الهيكل الاستيطانية، ترسيخ الوجود اليهودي داخل باحات المسجد الأقصى المبارك.وقال عضو الهيئة الباحث المقدسي فخري أبو دياب: "إن المسجد الأقصى على موعد مع مزيد من الانتهاكات في ظل استغلال جماعات الهيكل المزعوم المناسبات التوراتية والأعياد اليهودية للحشد لاقتحام المسجد وأداء طقوس استفزازية ورقصات داخله".وأشار أبو دياب إلى أن هذا العام يختلف عن الأعوام السابقة إذ ان الاقتحامات تأتي في سياق الصراعات الداخلية التي تسعى خلالها جماعات الهيكل المزعوم إلى تطبيق وتجسيد مخططاتها على المسجد الأقصى وفرض وقائع تهويدية عليه.وأوضح أن حكومة الاحتلال وجماعات الهيكل ترى في فرض الوقائع التهويدية ورقة رابحة لها في ظل المأزق الداخلي الذي تواجهه هذه الحكومة من صراعات داخلية.وأكد على أن حكومة الاحتلال ستحاول بكل قوة فرض أجندة ورؤية جماعات الهيكل وزيادة صلاحياتهم في الاقتحامات وتحقيق مكاسب جديدة لهم.وبيّن أبو دياب أن الأمور ذاهبة باتجاه التصعيد وخاصة أن المسجد الأقصى يعاني منذ طوال العام من الاستفزازات والانتهاكات ومحاولات التهويد وفرضه.ودعا لوقفة جادة نصرة للمسجد الأقصى وشد الرحال بشكل دائم والرباط فيه والتصدي لاقتحامات المستوطنين واعتداءاتهم، كما دعا لبناء استراتيجية وخطط واضحة لدعم وحماية المسجد الأقصى والمقدسيين والمرابطين فيه، ويتعدى المواقف الاستنكارية المجردة.