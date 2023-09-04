شؤون فلسطينية

أين وصلت جهود إخماد الحريق بمكب النفايات بغزة؟

أين وصلت جهود إخماد الحريق بمكب النفايات بغزة؟
حريق مكب النفايات
خاص دنيا الوطن - تامر عليان
تواصل الجهات المختصة وعلى رأسها بلدية غزة، جهودها لمحاولة إخماد الحريق المشتعل في مكب نفايات المدينة، والمشتعل منذ مساء الجمعة الماضية.

وأدى الحريق المشتعل إلى تصاعد أدخنة برائحة كريهة في أجواء محافظتي غزة والوسطى ما أدى لشكاوى متواصلة من قبل المواطنين بسبب الرائحة والخشية من التأثير السلبي لهذا الدخان.

وأفاد المتحدث بإسم بلدية غزة حسني مهنا، أن الجهود لا تزال متواصلة في محاولة لإخماد الحريق والنيران بشكل كامل، مبيناً أنه حالياً تم تطويق النيران والعمل على عدم إمتدادها في مساحة مكب النفايات البالغة 220 دونماً.

وتوقع مهنا في حديثه مع "دنيا الوطن" مساء اليوم الاثنين، أن تستمر جهود السيطرة على الحريق حتى نهاية الأسبوع الجاري، أو مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.

ولفت مهنا خلال حديثه أن المكب يستقبل نحو ألف طن من النفايات يوميًا، ويخدم 8 بلديات على مستوى القطاع بالإضافة إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

وأعرب مهنا عن خشية البلدية من أن يؤثر تفاقم الأوضاع في المكب على عملية "ترحيل النفايات من المناطق التي يخدمها إلى داخل المكب ما يتسبب بتكدسها في المدن، الأمر الذي ينذر بكوارث بيئية وصحية فيها".

وأشار مهنا إلى أن البلدية تواصلت مع "كافة الجهات العاملة بغزة، سواء المحلية أو الدولية، لوضعهم في صورة الأوضاع".

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