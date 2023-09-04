كنائس الولايات المتحدة تدعوا لأداء الصلاة تضامناً مع الأسير الفلسطيني محمد الحلبي

رام الله - دنيا الوطندع تجمع كنائس الولايات المتحدة الامريكية للصلاة في كافة كنائس الولايات وذلك الأربعاء المقبل، تضامناً مع الأسير محمد الحلبي، والمعتقل لدى الاحتلال منذ عام ٢٠١٦م.وأعلن نشطاء دين وسلام في آمريكا إلى آداء الصلاة يوم الاربعاء، كرسالة سلام ودعاء الى الله بالافراج عن الأسير الحلبي، والذي يخضع لأطول محاكمة في تاريخ الحركة الأسيرةودعى التجمع كافة الكنائس المسيحية في الضفة والقدس وغزة لتخصيص يوم الاربعاء في تمام الساعة الثانية عشر ظهراً لإيصال رسالة للعالم بان الاحتلال لازال يمعن في اعتقال الاسير الحلبي والذي يشغل منصب مدير مؤسسة الرؤية العالمية .وقال التجمع إن الصلاة ستكون رسالة سلام ودين بان يحظى الحلبي بمحاكمة عادلة تبرئه من كل الاتهامات الاسرائيلية بحقه، والتي تواصل إسرائيل اعتقاله منذ ما يزيد عن 7 سنوات متواصلة، بحجة تمويل الفصائل الفلسطينية والتي نفته مؤسسة الرؤية في بيانات سابقة ووصفته بالادعاءات الباطلة وغير الحقيقية.