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تونس تسجل أول حالة إصابة بمتحور كورونا الجديد

تونس تسجل أول حالة إصابة بمتحور كورونا الجديد
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مسؤول صحي تونسي، اليوم الاثنين، أن بلاده سجلت أول حالة إصابة بمتحور (كورونا) الجديد "EG.5" لدى رضيع، وفق آخر تقطيع جيني قام به قسم الأمراض الفيروسية بمستشفى شارنيكول.

وأوضح عضو اللجنة العلمية لمجابهة كورونا ورئيس لجنة التلقيح، هاشمي الوزير، أن حالة الرضيع مستقرة بعد مغادرته مستشفى شارنيكول، ولم يتسبب في حالة عدوى داخل المؤسسة الاستشفائية أو في محيط عائلته.

وأشار إلى أن المتحور الجديد لفيروس (كورونا) لا يمثل تهديدا على صحة المواطنين مقارنة بالمتحورات الأخرى التي أثرت بشكل واضح على المنظومة الصحية، مضيفا: "لقد قمنا بقرابة 70 تقطيع جيني منذ شهر جويلية الماضي والتي أظهرت أنه لا يوجد متحور مهيمن من فيروس كورونا حاليا في تونس".

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