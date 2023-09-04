الرجوب يلتقي سفير جمهورية الصين الشعبية

رام الله - دنيا الوطنالتقى جبريل الرجوب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، سفير جمهورية الصين الشعبية، تسنغ جيشن، بمقر السفارة الصينية برام الله، بحضور أمين عام المجلس الوزير عصام القدومي.وأكد الرجوب على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مشيدا بالدعم الصيني للرياضة الفلسطينية في تعشيب الملاعب الكروية صناعيا.ولفت الرجوب إلى أن هنالك رؤية لتوفير بنية تحتية رياضية، وتوفير الملاعب المعشبة لكافة المناطق والفئات لممارسة الرياضة التي تعتبر لغة تفاهم بين الشعوب كافة.ودعا الرجوب الصين للاستثمار في فلسطين على كافة الأصعدة والمجالات وخاصة القطاعين الشبابي والرياضي اللذان سيبقيان عنوان وحدة دائما للشعب الفلسطيني.وتطرق الرجوب خلال اللقاء إلى المشاركة الفلسطينية في دورة الالعاب الاسيوية 2023 والتي تستضيفها الصين خلال الشهر الجاري.وفي ذات السياق، قال القدومي أنه من الايجابي عقد لقاءات للسفير الصيني مع طلبة فلسطينيين وزيارة الجامعات، للتعرف أكثر على تاريخ الصين والإمكانيات فيها.وكان قد رحب جيشن بالفريق الرجوب والوفد المرافق له وأشاد بالتعاون المشترك بين السفارة والمجلس الأعلى على مر السنوات الماضية ومن ضمنها تعشيب الملاعب صناعيا، مشيرا الى أن هذا التعاون الناجح لا بد وأن يستمر.وذكر أن العام الجاري يشهد الذكرى 35 للعلاقة الدبلوماسية بين البلدين، مؤكدا أن هذا اللقاء هو تعزيز واستمرارية للتعاون المشترك، خاصة في مجالي الشباب والرياضة.