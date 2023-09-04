توتر مستمر في سجن "الرامون" جراء قمع قوات الاحتلال للأسرى

رام الله - دنيا الوطنتواصلت حالة التوتر في سجن "الرامون" بعد قمع قوات الاحتلال للأسرى المتواجدين فيه، وإجبارهم على الخروج من أحد أقسمه والانتقال إلى قسم آخر.وذكر مكتب إعلام الأسرى أن "قوات القمع أجبرت بالقوة الأسرى الذين أخرجوا من قسم (5) في سجن رامون، للدخول إلى قسم (8) وسط توتر مستمر يسود المكان".يأتي ذلك في أعقاب قرار الأسرى الشروع في الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الخميس الموافق 14/09/2023، للمطالبة بوقف كل القرارات والسياسات المتخذة من أجل التضييق عليهم، وإعادة كل ما تم سلبه من حقوقهم خلال الفترة الماضية.وقالت لجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة، ردًا على قرار المتطرف بن غفير بتقليص زيارات الأسرى: سنجعل من شهر سبتمبر الحالي عنوانًا وشهراَ جامعاً لأقدس قضيتين، مسرىً انتفض من أجله شعبنا قبل ثلاثة وعشرون عاماً، وأسرى سينتفضون معهم شعبهم هذا العام حتى تحقيق حرية أسراناومسرانا.