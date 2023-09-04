هيئة الأسرى بغزة تشارك في الإعتصام الأسبوعي المساند للأسرى

رام الله - دنيا الوطنشارك وفد يمثل هيئة شئون الأسرى والمحررين في قطاع غزة بالاعتصام الأسبوعي المساند للاسرى والاسيرات داخل سجون الاحتلال والذي ينظم امام مقر الصليب الاحمر بمدينة غزة.وترأس الوفد حسن قنيطة مدير عام هيئة شئون الاسرى في غزة برفقة عدد من كوادر ومدراء الهيئة بغزة.وفي حديث لوسائل الإعلام خلال الاعتصام اكد قنيطة بان قرار الأسرى الابطال بخوض اضراب مفتوح عن الطعام في الرابع عشر من الشهر الجاري جاء تحديا لسلسلة القرارات التي أقرها الوزير المتطرف بن غفير والتي يحاول من خلالها فرض وقائع جديدة تجعل من السجون جحيما لا يحتمل.كما أكد أن كافة قرارات بن غفير ستتكسر امام صخرة صمود ووحدة الأسرى وسيمني هو وحكومتة الفاشية المتطرفة بالهزيمة المحققة والفشل الذريع، كما فشل الاحتلال في كافة المعارك السابقة التي تمكن أسرانا من خلالها في انتزاع حقوقهم وفرض إرادتهم علي جلاديهم.من جهة ثانية، شارك وفد الهيئة في مسيرة نظمتها لجنة الاسرى للقوى الوطنية والإسلامية احتجاجا على استمرار دولة الاحتلال في احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين وخاصة شهداء الحركة الاسيرة وعددهم 11شهيدا اسيرا.كما شارك الوفد في مهرجان نظمته لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية أمام مقر الصليب الاحمر وذلك في إطار الفعاليات والأنشطة لإحياء اليوم الوطني لاسترداد جثامين الشهداء المحتجزة لدي الاحتلال.