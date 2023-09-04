شؤون فلسطينية

النقابات الفلسطينية تحذر من المساس بالأسرى وتساند خطواتهم التصعيدية

النقابات الفلسطينية تحذر من المساس بالأسرى وتساند خطواتهم التصعيدية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
 حذر تجمع النقابات الفلسطينية، من المساس بالأسرى والمعتقلين ويدعم ويساند خطواتهم التصعيدية في مواجهة إدارة السجون الإسرائيلية.

وقال في بيان له "يواجه أسرانا البواسل وأسيراتنا الماجدات في سجون الاحتلال الإسرائيلي سياسات إجرامية وتعسفية بحقهم زادت شراسة وضراوة بعد قرار الوزير الصهيوني المتطرف " ايتمار بن غفير" بتقليص زيارات أهالي الأسرى لذويهم، ودعواته للتضييق والتشديد على أسرانا وأسيراتنا في سجون الاحتلال".

وأضاف "أننا في تجمع النقابات المهنية الفلسطينية نستنكر هذه التصريحات الاجرامية، ونشدد على أن الأسرى الابطال والأسيرات الماجدات هم خط أحمر ولايجوز المساس بهم، وستكون العواقب خطيرة على كافة السبل والصعد". 

وقال "إننا في تجمع النقابات نتوجه بالتحية الكبيرة لكافة أسرانا وأسيراتنا في السجون الذي يواجهون سياسات التعذيب الجسدي والنفسي بحقهم بكافة أشكاله وأساليبه الخطيرة".

وتابع "يدعم تجمع النقابات الفلسطينية ويساند كافة الخطوات التصعيدة للأسرانا في السجون من أجل الصمود في وجه السجان ووقف الجرائم بحق الأسرى والأسيرات".

ودعا التجمع كافة النقابات والأطر والاتحادات النقابية لضرورة التحرك ودعم ومساندة خطوات الأسرى الفلسطينين.

كما وجه، دعوة لكافة المؤسسات الدولية والأممية وهيئات المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الجرائم والسياسات الخطيرة بحق أسرانا الأبطال، وندعو وقف كافة القرارات والسياسات الاجرامية، وإعادة كل ما تم سلبه من حقوقهم خلال الفترة الماضية. 

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