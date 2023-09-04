بحر يدعو البرلمانات الدولية للتصدي لقرارات الاحتلال التعسفية ضد الأسرى

رام الله - دنيا الوطندعا رئيس المجلس التشريعي بغزة بالإنابة أحمد بحر البرلمانات والاتحادات البرلمانية الدولية، إلى التدخل العاجل وتحمل مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية تجاه قضية الأسرى الفلسطينيين.وطالب بحر في رسالة برلمانية عاجلة بعثها لتلك الجهات، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقف هذه الانتهاكات الخطيرة للاحتلال بحق الأسرى، والتصدي لها والعمل على حماية حقوق الأسرى، وضمان عدم المساس بها وفق ما نصت عليه القوانين والمواثيق الدولية.وقال بحر :"إن قضية الأسرى تمثل قضية مركزية للشعب الفلسطيني، وإن مواصلة استهدافهم يشكل خطراً على الاستقرار بالمنطقة".وأشار رئيس المجلس التشريعي بالإنابة إلى الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجونه، في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة للتضييق عليهم، والتي آخرها القرارات التعسفية التي اتخذها وزير الاحتلال المتطرف ايتمار بن غفير ضد الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، والتي تتضمن تقييد زيارات العائلات الفلسطينية لأبنائها الأسرى.وأوضح أن مثل هذه القرارات تشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مبينًا أن الأسرى قرروا الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام، رفضاً لهذه القرارات العنصرية، والمطالبة بوقف السياسات الإسرائيلية الممنهجة الهادفة للتضييق على الأسرى.