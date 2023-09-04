لجنتا الرقابة والتربية بالتشريعي بغزة تتفقدان مؤسستا الربيع للأحداث وبيت الأمان

رام الله - دنيا الوطنزارت لجنتا الرقابة العامة وحقوق الإنسان، والتربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي بغزة، مؤسسة الربيع للأحداث، وبيت الأمان للنساء، التابعين لوزارة التنمية الاجتماعية.وشارك في الزيارة رئيس لجنة الرقابة النائب هدى نعيم، ورئيس لجنة التربية النائب عبد الرحمن الجمل، والنواب الأعضاء يحيى العبادسة، ويوسف الشرافي، وسالم سلامة.وكان في استقبالهم محمد غنيم مدير عام الرعاية الاجتماعية في وزارة التنمية الاجتماعية، ومعتز دغمش مدير دائرة الدفاع الاجتماعي، وحسام أبو الخير مدير شؤون الأسرة والمرأة، وسهاد قنيطة مديرة مركز بيت الأمان.واطلع النواب على أوضاع المؤسستين والخدمات المقدمة، والمشكلات والصعوبات التي تواجههم، شاكرين جهودهم ودورهم المبذول سواء للنساء المعنفات أو الأحداث الجانحين.واستعرض مدراء المؤسستين جهودهم خلال الفترة الماضية، وأنشطتهم المبذولة، والخدمات المقدمة ومنها الرعاية النفسية والاجتماعية والاستشارات القانونية.وتفقد النواب المؤسستين واستمعوا لأحوال الأحداث وظروفهم داخل المؤسسات.