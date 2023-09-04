شؤون فلسطينية

رئيس سلطة المياه يبحث احتياجات عصيرة الشمالية

رئيس سلطة المياه يبحث احتياجات عصيرة الشمالية
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
التقى رئيس سلطة المياه مازن غنيم في مكتبه اليوم الاثنين، برئيس مجلس بلدية عصيرة الشمالية بسام صوالحة وعدد من أعضاء المجلس لبحث احتياجات المنطقة المائية، وآليات العمل التي تساهم في تحسين الوضع المائي.

وتطرق اللقاء إلى طرح خيارات يمكن العمل عليها لتحسين كميات المياه من خلال العمل على تمديد خط ناقل للمياه وتأهيل شبكة المياه الحالية التي تعاني من نسبة فاقد وصلت الى 43%، والتي تتسبب بفقدان جزء من حصة المياه المخصصة لأهالي المنطقة، الى جانب بحث إمكانية وضع المخططات اللازمة لمشروع الصرف الصحي.

وأكد غنيم على اهمية متابعة وصيانة خطوط وشبكات المياه
لضمان وقف الفاقد الذي يعود بالضرر على المواطنين، ومشيراً الى ان الطواقم الفنية في سلطة المياه ستعمل على وضع تصور شامل للوضع الحالي للمنطقة ووضع الحلول التي من الممكن العمل على تنفيذها للمساعدة في توفير كميات المياه اللازمة، بالاضافة الى دراسة المخططات الفنية الخاصة بشبكة المياه وتقييم الاحتياجات الفنية والمالية ليتم إدراجها ضمن المشاريع التطويرية، الى جانب دراسة المخططات المتعلقة بمشروع الصرف الصحي.

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