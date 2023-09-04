قراقع يلتقي رئيس المكتبة الوطنية الأردنية

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس المكتبة الوطنية الفلسطينية عيسى قراقع برئيس المكتبة الوطنية الأردنية د. نضال العياصرة في مقر المكتبة الأردنية في العاصمة الأردنية عمان، وذلك على هامش مشاركة قراقع في ندوة ثقافية في رابطة الكتاب والأدباء الأردنيين.وخلال اللقاء أكد د. العياصرة على دعم الأردن ومكتبتها لمشروع المكتبة الوطنية الفلسطينية بكل الإمكانيات الفنية والتأهيلية والإدارية، وعلى التعاون المشترك في كافة الجوانب من أجل أن تنطلق المكتبة الفلسطينية بأسرع وقت لما تشكل من أهمية وطنية وثقافية للشعب الفلسطيني.وشكر قراقع د. العياصرة وكافة طواقم المكتبة الوطنية الأردنية على كل الاهتمام والجهد الذي يبذل لمساعدة ومساندة مشروع المكتبة الوطنية الفلسطينية، متأملاً أن ينطلق عمل المكتبة مع نهاية هذا العام.