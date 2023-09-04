شؤون فلسطينية

الهيئة العليا لأسرى فتح: قرار بن غفير بتقليص زيارات الأسرى خطوة مجنونة سيدفع ثمنها

الهيئة العليا لأسرى فتح: قرار بن غفير بتقليص زيارات الأسرى خطوة مجنونة سيدفع ثمنها
وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير
رام الله - دنيا الوطن
 قالت الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة فتح في سجون الاحتلال الإسرائيلي، إن قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير بتقليص زيارات الأسرى لتصبح مرة كل شهرين، بدلا من مرة كل شهر، خطوة مجنونة سيدفع ثمنها، هو وكل من يسانده.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي صدر عنها، اليوم الإثنين، أن الزيارة ليست هبة من بن غفير، أو من حكومته، بل تحققت بعد نضال طويل، وإضرابات مفتوحة عن الطعام، قدمت خلالها الحركة الأسيرة الشهداء، والأمراض المزمنة، فالدماء التي تحققت بدماء الشهداء سنحميها، والعبث بها إنما هو عبث بالحياة.

وتعهدت الهيئة، بإفشال مخططات بن غفير وحكومته، مشددة على أن إدارة سجون الاحتلال تعلم جيدا أن الأسرى أصحاب فعل، لا أصحاب قول، لافتة إلى أن إضراب الحرية والكرامة عام 2017 الذي خاضه الأسرى كان يتعلق بالدرجة الأولى بطبيعة الزيارة.

ودعت الهيئة، جماهير شعبنا، إلى التضامن ومساندة الإضراب الذي ستخوضه الحركة الأسيرة في الرابع عشر من الشهر الجاري، حفاظا على كرامة الأسرى ومن أجل حقوقهم الإنسانية.

أخبار ذات صلة

بحر يدعو البرلمانات الدولية للتصدي لقرارات الاحتلال التعسفية ضد الأسرى

بحر يدعو البرلمانات الدولية للتصدي لقرارات الاحتلال التعسفية ضد الأسرى

لجنتا الرقابة والتربية بالتشريعي بغزة تتفقدان مؤسستا الربيع للأحداث وبيت الأمان

لجنتا الرقابة والتربية بالتشريعي بغزة تتفقدان مؤسستا الربيع للأحداث وبيت الأمان

رئيس سلطة المياه يبحث احتياجات عصيرة الشمالية

رئيس سلطة المياه يبحث احتياجات عصيرة الشمالية

قراقع يلتقي رئيس المكتبة الوطنية الأردنية

قراقع يلتقي رئيس المكتبة الوطنية الأردنية

الهيئة العليا لأسرى فتح: قرار بن غفير بتقليص زيارات الأسرى خطوة مجنونة سيدفع ثمنها

الهيئة العليا لأسرى فتح: قرار بن غفير بتقليص زيارات الأسرى خطوة مجنونة سيدفع ثمنها

شاهد: تعلُّم الموسيقى.. طريقة لتخفيف ضغوط الحياة في غزة

شاهد: تعلُّم الموسيقى.. طريقة لتخفيف ضغوط الحياة في غزة

فيديو.. وقفة بغزة للمطالبة بالإفراج عن جثامين 11 أسيراً استشهدوا أثناء اعتقالهم بسجون الاحتلال

فيديو.. وقفة بغزة للمطالبة بالإفراج عن جثامين 11 أسيراً استشهدوا أثناء اعتقالهم بسجون الاحتلال

الديمقراطية: غياب دور السلطة في صون أمن شعبنا ضد الاحتلال لم يعد أمراً مقبولاً

الديمقراطية: غياب دور السلطة في صون أمن شعبنا ضد الاحتلال لم يعد أمراً مقبولاً

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

بحر يدعو البرلمانات الدولية للتصدي لقرارات الاحتلال التعسفية ضد الأسرى

بحر يدعو البرلمانات الدولية للتصدي لقرارات الاحتلال التعسفية ضد الأسرى

لجنتا الرقابة والتربية بالتشريعي بغزة تتفقدان مؤسستا الربيع للأحداث وبيت الأمان

لجنتا الرقابة والتربية بالتشريعي بغزة تتفقدان مؤسستا الربيع للأحداث وبيت الأمان

رئيس سلطة المياه يبحث احتياجات عصيرة الشمالية

رئيس سلطة المياه يبحث احتياجات عصيرة الشمالية

قراقع يلتقي رئيس المكتبة الوطنية الأردنية

قراقع يلتقي رئيس المكتبة الوطنية الأردنية

الهيئة العليا لأسرى فتح: قرار بن غفير بتقليص زيارات الأسرى خطوة مجنونة سيدفع ثمنها

الهيئة العليا لأسرى فتح: قرار بن غفير بتقليص زيارات الأسرى خطوة مجنونة سيدفع ثمنها

النضال الشعبي: التهويد بالمخدرات أسلوب يستخدمه الاحتلال وأعوانه ضد شباب العاصمة القدس

النضال الشعبي: التهويد بالمخدرات أسلوب يستخدمه الاحتلال وأعوانه ضد شباب العاصمة القدس

&quot;الخارجية&quot; تُدين إجراءات الاحتلال العنصرية ضد المؤسسات التعليمية والمنهاج الفلسطيني والطلبة بالقدس

"الخارجية" تُدين إجراءات الاحتلال العنصرية ضد المؤسسات التعليمية والمنهاج الفلسطيني والطلبة بالقدس

نادي الأسير يُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلة حنان البرغوثي

نادي الأسير يُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلة حنان البرغوثي

منوعات

بهذه الطريقة.. أحمد سعد يواصل تجاهل أزمة طلاقه من علياء بسيوني

بهذه الطريقة.. أحمد سعد يواصل تجاهل أزمة طلاقه من علياء بسيوني

شاهد: دانيلا رحمة تبهر الجمهور بإطلالة مثيرة باللون الأسود

شاهد: دانيلا رحمة تبهر الجمهور بإطلالة مثيرة باللون الأسود

صور: أسما شريف منير تجتمع مع طليقها في أول يوم دراسي لابنتهما

صور: أسما شريف منير تجتمع مع طليقها في أول يوم دراسي لابنتهما

فاطمة الصفي تُشعل السوشيال ميديا بحديثها عن زواج المرأة من شاب يصغرها بالسن

فاطمة الصفي تُشعل السوشيال ميديا بحديثها عن زواج المرأة من شاب يصغرها بالسن

بالصور: منى زكي تخطف الأنظار بفستان أحمر قصير

بالصور: منى زكي تخطف الأنظار بفستان أحمر قصير

نانسي عجرم تحتفل بذكرى زواجها بصورة ورسالة مؤثرة

نانسي عجرم تحتفل بذكرى زواجها بصورة ورسالة مؤثرة

فيديو: محمد رمضان في موقف محرج على المسرح بسبب حذائه

فيديو: محمد رمضان في موقف محرج على المسرح بسبب حذائه

بنقش التايجر.. سارة سلامة تطل على جمهورها بملابس رياضية جريئة

بنقش التايجر.. سارة سلامة تطل على جمهورها بملابس رياضية جريئة

شاهد: إيقاف سارة زكريا عن الغناء في مصر بسبب &quot;ألفاظ وإيحاءات خارجة&quot;

شاهد: إيقاف سارة زكريا عن الغناء في مصر بسبب "ألفاظ وإيحاءات خارجة"

صور: إليسا تتألق بفستان أبيض قصير في أحدث ظهور

صور: إليسا تتألق بفستان أبيض قصير في أحدث ظهور

عربي

قادمة من سوريا.. الأردن يعلن إسقاط مسيرة محملة بمواد مخدرة

قادمة من سوريا.. الأردن يعلن إسقاط مسيرة محملة بمواد مخدرة

كوهين يفتتح السفارة الإسرائيلية في المنامة اليوم

كوهين يفتتح السفارة الإسرائيلية في المنامة اليوم

الكشف عن موعد بدء مهام السفير الإيراني الجديد لدى السعودية

الكشف عن موعد بدء مهام السفير الإيراني الجديد لدى السعودية

الجزائر تكشف تفاصيل حادثة إطلاق نار شهدتها مياهها الإقليمية عند حدود المغرب

الجزائر تكشف تفاصيل حادثة إطلاق نار شهدتها مياهها الإقليمية عند حدود المغرب