الغابون: قائد الانقلاب يؤدي اليمين أمام المحكمة الدستورية رئيساً للمرحلة الانتقالية





جاء ذلك بعد أن أطاح المجلس العسكري بالرئيس علي بونجو بانقلاب عسكري الأسبوع الماضي.



وقال أوليغي إنه يتعين على مواطني البلاد انتهاز الفرصة لتبني دستور جديد من خلال استفتاء، ودعا أيضا إلى سن قوانين جنائية وانتخابية جديدة.



وقاد نغيما ضباط الجيش الذين استولوا على السلطة في 30 آب/أغسطس بعد دقائق من إعلان فوز الرئيس علي بونغو بانتخابات رئاسية.





رام الله - دنيا الوطنأدى الجنرال بريس أوليغي نغيما اليوم الاثنين، اليمين أمام المحكمة الدستورية، ليصبح رئيساً للمرحلة الانتقالية، وذلك خلال حفل عبر التلفزيون المحلي.