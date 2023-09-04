شاهد: كوهين يفتتح السفارة الإسرائيلية في البحرين رسمياً

افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين، اليوم الاثنين، المقر الدائم للسفارة الإسرائيلية في المنامة.





جاء ذلك بحضور كوهين، ووزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني، وفق ما نقلت قناة (كان) الإسرائيلية.









وحسب ما نقلت قناة (كان)، فقد قال كوهين إنه "اجتمع مع ولي عهد البحرين، وناقش معه مختلف التحديات الإقليمية والتزام الجانبين بالتصدي للإرهاب".





كما ناقش المسؤولان أهمية دعم اتفاقية التجارة الحرة وما وصفها كوهين "مشاريع التعاون بين الشباب من إسرائيل والبحرين".





وكان كوهين وصل مساء أمس الأحد إلى المنامة، في زيارة رسمية من المقرر أن تستمر لمدة يومين، بحسب بيان لوزارة الخارجية البحرينية.

وأفادت الوزارة في بيانها، بوصول "إيلي كوهين وزير خارجية إسرائيل والوفد المرافق، في زيارة للبحرين تستغرق يومين".

وأضافت: "كان في استقبال كوهين في مطار البحرين الدولي، نظيره البحريني، عبد اللطيف الزياني".

كما حضر الاستقبال سفير البحرين لدى إسرائيل خالد الجلاهمة، وسفير تل أبيب لدى المنامة آيتان نائي، وفق البيان ذاته.

يشار إلى أن هذه الزيارة الأولى لوزير الخارجية الإسرائيلي إلى البحرين، التي سبق وأعلنت في تموز/يوليو الماضي تأجيل الزيارة المقررة مطلع آب/أغسطس الماضي.

وكان كوهين قال إنه بحث مع ولي العهد البحريني، في المنامة، سلمان بن حمد آل خليفة.