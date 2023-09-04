شؤون فلسطينية

الديمقراطية: غياب دور السلطة في صون أمن شعبنا ضد الاحتلال لم يعد أمراً مقبولاً

الديمقراطية: غياب دور السلطة في صون أمن شعبنا ضد الاحتلال لم يعد أمراً مقبولاً
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين  السلطة الفلسطينية لـ "تحمل واجبتها الوطنية والسياسية والأخلاقية في الدفاع عن شعبنا في أرجاء الضفة الفلسطينية، ضد الأعمال العدوانية والإجرامية لقوات الاحتلال وعصابات المستوطنين".

وقالت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "استمرار قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، بقيادة الثلاثي الفاشي، في اقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية، دون أي تحرك ذي مغزى، ومسؤول من قبل السلطة الفلسطينية على الصعيد المحلي، كما على الصعيد الدولي، لم يعد أمراً مقبولاً بكل المقاييس.

وتابعت: "بات اكتفاء السلطة بالاستنكار اللفظي للأعمال العدوانية الإسرائيلية، دليلاً عن تواني السلطة عن تحمل مسؤولياتها، ما يشكل علامة تشجيع لقوات الاحتلال في إطار تفاهمات التنسيق الأمني بين الطرفين"، وفق تعبير البيان.

أخبار ذات صلة

فيديو.. وقفة بغزة للمطالبة بالإفراج عن جثامين 11 أسيراً استشهدوا أثناء اعتقالهم بسجون الاحتلال

فيديو.. وقفة بغزة للمطالبة بالإفراج عن جثامين 11 أسيراً استشهدوا أثناء اعتقالهم بسجون الاحتلال

الديمقراطية: غياب دور السلطة في صون أمن شعبنا ضد الاحتلال لم يعد أمراً مقبولاً

الديمقراطية: غياب دور السلطة في صون أمن شعبنا ضد الاحتلال لم يعد أمراً مقبولاً

النضال الشعبي: التهويد بالمخدرات أسلوب يستخدمه الاحتلال وأعوانه ضد شباب العاصمة القدس

النضال الشعبي: التهويد بالمخدرات أسلوب يستخدمه الاحتلال وأعوانه ضد شباب العاصمة القدس

بالأسماء.. الرئيس عباس يُصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة المكتبة الوطنية الفلسطينية

بالأسماء.. الرئيس عباس يُصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة المكتبة الوطنية الفلسطينية

التربية تُعلق على مصادرة الاحتلال كتب مدارس القدس

التربية تُعلق على مصادرة الاحتلال كتب مدارس القدس

شاهد: بدء موسم قطف ثمرة الرمان في القطاع

شاهد: بدء موسم قطف ثمرة الرمان في القطاع

مصرع عامل من غزة إثر تعرضه لحادث عمل شمال الناصرة

مصرع عامل من غزة إثر تعرضه لحادث عمل شمال الناصرة

إعلام إسرائيلي: مسيّرة انتحارية تصيب خمسة فلسطينيين بينهم حالة خطيرة في جنين

إعلام إسرائيلي: مسيّرة انتحارية تصيب خمسة فلسطينيين بينهم حالة خطيرة في جنين

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

النضال الشعبي: التهويد بالمخدرات أسلوب يستخدمه الاحتلال وأعوانه ضد شباب العاصمة القدس

النضال الشعبي: التهويد بالمخدرات أسلوب يستخدمه الاحتلال وأعوانه ضد شباب العاصمة القدس

&quot;الخارجية&quot; تُدين إجراءات الاحتلال العنصرية ضد المؤسسات التعليمية والمنهاج الفلسطيني والطلبة بالقدس

"الخارجية" تُدين إجراءات الاحتلال العنصرية ضد المؤسسات التعليمية والمنهاج الفلسطيني والطلبة بالقدس

نادي الأسير يُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلة حنان البرغوثي

نادي الأسير يُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلة حنان البرغوثي

هيئة شؤون الأسرى: تدهور كبير على صحة الأسير المضرب كايد الفسفوس

هيئة شؤون الأسرى: تدهور كبير على صحة الأسير المضرب كايد الفسفوس

شاهد: إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين

شاهد: إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين

وزير الأوقاف: 23 اقتحاماً للأقصى ومنع الأذان 51 وقتا بالحرم الإبراهيمي الشهر الماضي

وزير الأوقاف: 23 اقتحاماً للأقصى ومنع الأذان 51 وقتا بالحرم الإبراهيمي الشهر الماضي

شاهد: شرطة الاحتلال تهدم &quot;بركسات&quot; للمستوطنين أقيمت بالقرب من يتسهار

شاهد: شرطة الاحتلال تهدم "بركسات" للمستوطنين أقيمت بالقرب من يتسهار

قطاع غزة: إصابة ثلاثة مواطنين في تسعة حوادث سير خلال 24 ساعة

قطاع غزة: إصابة ثلاثة مواطنين في تسعة حوادث سير خلال 24 ساعة

منوعات

صور: أسما شريف منير تجتمع مع طليقها في أول يوم دراسي لابنتهما

صور: أسما شريف منير تجتمع مع طليقها في أول يوم دراسي لابنتهما

فاطمة الصفي تُشعل السوشيال ميديا بحديثها عن زواج المرأة من شاب يصغرها بالسن

فاطمة الصفي تُشعل السوشيال ميديا بحديثها عن زواج المرأة من شاب يصغرها بالسن

بالصور: منى زكي تخطف الأنظار بفستان أحمر قصير

بالصور: منى زكي تخطف الأنظار بفستان أحمر قصير

نانسي عجرم تحتفل بذكرى زواجها بصورة ورسالة مؤثرة

نانسي عجرم تحتفل بذكرى زواجها بصورة ورسالة مؤثرة

فيديو: محمد رمضان في موقف محرج على المسرح بسبب حذائه

فيديو: محمد رمضان في موقف محرج على المسرح بسبب حذائه

بنقش التايجر.. سارة سلامة تطل على جمهورها بملابس رياضية جريئة

بنقش التايجر.. سارة سلامة تطل على جمهورها بملابس رياضية جريئة

شاهد: إيقاف سارة زكريا عن الغناء في مصر بسبب &quot;ألفاظ وإيحاءات خارجة&quot;

شاهد: إيقاف سارة زكريا عن الغناء في مصر بسبب "ألفاظ وإيحاءات خارجة"

صور: إليسا تتألق بفستان أبيض قصير في أحدث ظهور

صور: إليسا تتألق بفستان أبيض قصير في أحدث ظهور

بمايوه أخضر.. إطلالة ملفتة ومثيرة لنسرين طافش على شاطئ البحر

بمايوه أخضر.. إطلالة ملفتة ومثيرة لنسرين طافش على شاطئ البحر

الكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل &quot;جعفر العمدة&quot;

الكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"

عربي

قادمة من سوريا.. الأردن يعلن إسقاط مسيرة محملة بمواد مخدرة

قادمة من سوريا.. الأردن يعلن إسقاط مسيرة محملة بمواد مخدرة

كوهين يفتتح السفارة الإسرائيلية في المنامة اليوم

كوهين يفتتح السفارة الإسرائيلية في المنامة اليوم

الكشف عن موعد بدء مهام السفير الإيراني الجديد لدى السعودية

الكشف عن موعد بدء مهام السفير الإيراني الجديد لدى السعودية

الجزائر تكشف تفاصيل حادثة إطلاق نار شهدتها مياهها الإقليمية عند حدود المغرب

الجزائر تكشف تفاصيل حادثة إطلاق نار شهدتها مياهها الإقليمية عند حدود المغرب