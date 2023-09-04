الديمقراطية: غياب دور السلطة في صون أمن شعبنا ضد الاحتلال لم يعد أمراً مقبولاً





وتابعت: "بات اكتفاء السلطة بالاستنكار اللفظي للأعمال العدوانية الإسرائيلية، دليلاً عن تواني السلطة عن تحمل مسؤولياتها، ما يشكل علامة تشجيع لقوات الاحتلال في إطار تفاهمات التنسيق الأمني بين الطرفين"، وفق تعبير البيان.



رام الله - دنيا الوطندعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينية لـ "تحمل واجبتها الوطنية والسياسية والأخلاقية في الدفاع عن شعبنا في أرجاء الضفة الفلسطينية، ضد الأعمال العدوانية والإجرامية لقوات الاحتلال وعصابات المستوطنين".وقالت الجبهة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "استمرار قوات الاحتلال وعصابات المستوطنين، بقيادة الثلاثي الفاشي، في اقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية، دون أي تحرك ذي مغزى، ومسؤول من قبل السلطة الفلسطينية على الصعيد المحلي، كما على الصعيد الدولي، لم يعد أمراً مقبولاً بكل المقاييس.