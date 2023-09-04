بالأسماء.. الرئيس عباس يُصدر قراراً بتشكيل مجلس إدارة المكتبة الوطنية الفلسطينية





جاء ذلك استناداً لأحكام النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، ولأحكام القانون الأساسي المعدل لسنة 2003م وتعديلاته، وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم (6) لسنة 2019م، بشأن إنشاء المكتبة الوطنية الفلسطينية، وتعديلاته.



ووفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن مجلس إدارة المكتبة الوطنية الفلسطينية، بناءً على قرار الرئيس عباس سيكون على النحو الآتي:



السيد عيسى أحمد عبد الحميد قراقع رئيس المكتبة الوطنية رئيساً، السيد وكيل وزارة الثقافة عضواً، السيد وكيل وزارة السياحة والآثار عضواً، السيد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عضواً، السيد عصام خليل حلايقة ممثلاً عن جامعة بير زيت عضواً، السيد لؤي عزمي غزاوي ممثلاً عن جامعة الخليل/ عضواً، السيد متري بشارة الراهب ممثلاً عن دار الكلمة الجامعية للفنون والثقافة عضواً، السيدة انتصار وليد علي أبو عمارة خبيرة في مجال الإدارة والتنمية وتطوير المؤسسات عضواً، السيد إبراهيم ياسر إبراهيم أبو الوفا خبير في مجال المكتبات عضواً، السيدة رندة أحمد بدوي عبد الله كمال خبيرة في مجال المكتبات عضواً، السيد دواس تيسير رشيد دواس أمين عام اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم عضواً، السيد فتحي خليل محمد البس مدير عام متحف محمود درويش عضواً، السيدة هنيدة عمر غانم مركز مدار للدراسات الإسرائيلية عضواً.



رام الله - دنيا الوطنأصدر الرئيس محمود عباس، اليوم الاثنين، قراراً بتشكيل مجلس إدارة المكتبة الوطنية الفلسطينية.