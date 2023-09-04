التربية تُعلق على مصادرة الاحتلال كتب مدارس القدس

علقت وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين، على مصادرة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لكتب مدارس القدس.





رام الله - دنيا الوطنودعت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، دول العالم والمنظمات الدولية والحقوقية والمدافعة عن الحق في التعليم إلى اتخاذ موقف جاد تجاه حملة الاحتلال المتواصلة تجاه التعليم المقدسي، والتي كان آخرها صباح اليوم مصادرة قوات الاحتلال لكتب طلبة مدرسة ثانوية الأقصى الشرعية ومنع وصولهم لمدرستهم، واعتقال مديرها نادر الأفغاني، ومدير التعليم الشرعي د. ناجح بكيرات.وأكدت الوزارة أن هذه الانتهاكات الاحتلالية والتي تتواصل في القدس وفي مستهل عام "حماية التعليم" تشكل ضرباً للمواثيق الدولية والقوانين والحقوق وفي مقدمتها الحق في التعليم.