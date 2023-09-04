إعلام إسرائيلي: مسيّرة انتحارية تصيب خمسة فلسطينيين بينهم حالة خطيرة في جنين
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين، بأنه تم تفعيل مسيّرة انتحارية، في جنين، مما أدى إلى إصابة خمسة فلسطينيين بينهم حالة خطيرة.
ووفق الصحفي يوآف زيتون من صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإن جنود "دوفدفان" و"غولاني" قاموا صباح اليوم في جنين بتفعيل مسيّرة انتحارية من نوع "معوز" ضد خمسة مسلحين أطلقوا النار نحو القوات.
وأضاف بأن ذلك أدى لإصابة الخمسة الذين كانوا يقفون بجانب سيارة، فيما وصفت إصابة أحدهم بـ "خطيرة".
وأصيب عدد من المواطنين بالرصاص، اليوم الإثنين، خلال عدوان قوات الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها.
وأفادت وزارة الصحة بأن أربع إصابات طفيفة بالرصاص وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي، خلال عدوان قوات الاحتلال على المدينة ومخيمها.
وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من مخيم جنين، بينهم اثنان مصابان بالرصاص.
وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.
وأضافت أن وحدات خاصة إسرائيلية "مستعربون" كانت تستقل مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية تسللت إلى منطقة الجابريات، وحاصرت منزلا، وسط اندلاع مواجهات.
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