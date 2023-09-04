إعلام إسرائيلي: مسيّرة انتحارية تصيب خمسة فلسطينيين بينهم حالة خطيرة في جنين

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين، بأنه تم تفعيل مسيّرة انتحارية، في جنين، مما أدى إلى إصابة خمسة فلسطينيين بينهم حالة خطيرة.

ووفق الصحفي يوآف زيتون من صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإن جنود "دوفدفان" و"غولاني" قاموا صباح اليوم في جنين بتفعيل مسيّرة انتحارية من نوع "معوز" ضد خمسة مسلحين أطلقوا النار نحو القوات.





وأضاف بأن ذلك أدى لإصابة الخمسة الذين كانوا يقفون بجانب سيارة، فيما وصفت إصابة أحدهم بـ "خطيرة".



