عربي

قادمة من سوريا.. الأردن يعلن إسقاط مسيرة محملة بمواد مخدرة

قادمة من سوريا.. الأردن يعلن إسقاط مسيرة محملة بمواد مخدرة
طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من سوريا أسقطتها القوات المسلحة في الأردن
رام الله - دنيا الوطن
أسقطت السلطات الأردنية، اليوم الاثنين، طائرة مسيرة محملة بمواد مخدرة قادمة من الأراضي السورية.

ووفق ما نقل موقع (المملكة) عن مصدر عسكري قوله، إن ذلك يأتي انطلاقاً من جهود القوات المسلحة في المحافظة على أمن واستقرار المملكة الأردنية وحماية حدودها، والتزاماً منها بواجبها الوطني تجاه الوطن.

وقال مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي: "إن قوات حرس الحدود وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيرة بدون طيار الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".

وبيّن المصدر أنه تم العثور على الطائرة محملة بكمية من مادة الكرستال، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر على أن القوات المسلحة الأردنية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأية مساعٍ يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه.

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