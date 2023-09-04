شؤون فلسطينية

نقل الأسير مروان البرغوثي إلى سجن عوفر

نقل الأسير مروان البرغوثي إلى سجن عوفر
الأسير مروان البرغوثي
رام الله - دنيا الوطن
أفادت حملة الإفراج عن الأسير مروان البرغوثي، بأن سلطات الاحتلال، نقلته وعشرات الأسرى إلى قسم خاص للعزل شديد الحراسة، في سجن (عوفر).

وتجدر الإشارة إلى أن البرغوثي المعتقل منذ الـ 15 من نيسان/إبريل 2002، قد قضى عدّة سنوات في العزل الانفرادي، ومنذ
العام 2005 يقضي اعتقاله في قسم العزل الجماعي في سجن هداريم حيث أقام في زنزانة رقم 28 طوال 18 عامًا ونُقل في كانون الثاني/يناير من هذا العام إلى قسم خاص للعزل الجماعي في سجن نفحة، واليوم تقرّر نقله إلى قسم خاص للعزل الجماعي في سجن (عوفر) قرب رام الله.

ومنذ اعتقال المناضل د. مروان البرغوثي، ترفض سلطات الاحتلال نقله إلى السجون عامة، وهو الأسير الوحيد الذي تعرّض طوال سنوات اعتقاله إلى العزل عن بقية الأسرى في محاولة للحدّ من تأثيره على الأسرى في السجون. 

وقد رفضت السماح للبرغوثي بزيارة الأقسام في سجن نفحة رغم أنها سمحت بذلك لبقية الأسرى ولممثلي الفصائل الذين سُمح لهم بزيارة الأقسام كما زار العديد منهم سجون عوفر ورامون والنقب وغيرها. 

ويتعرّض البرغوثي للعزل والحصار في محاولة لإخماد صوته وقطع تواصله مع أبناء شبعنا وليس مع الأسرى فقط، وبالرغم من العزل المتواصل؛ فإنه سجّل حضورًا طغى على الغياب، وهو اليوم القائد الأبرز والأكثر شعبية لدى الفلسطينيين، ومن عزله
قام بهندسة وثيقة الأسرى للوفاق الوطني وهي الوثيقة الأهم في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الحديث، وتمكّن من المبادرة إلى إقرار سلّم رواتب الأسرى قبل 12 عامًا الذي ترك تأثير كبير على حياة الأسرى وذويهم.

كما أنه قاد باقتدار ثورة التعليم الجامعي في السجون الاستعمارية التي تخرّج منها مئات الأسرى في برنامجي البكالوريوس والماجستير، ونجح في الحفاظ على سجن هداريم موحدًا لكل الفصائل وهو السجن الوحيد الذي عاش فيه سويًا وفي قسم واحد أسرى فتح وحماس وكافة الفصائل في الوقت الذي انفصل فيه الأسرى في بقية السجون والمعتقلات في أقسام خاصة لكل فصيل وتمثيل منفصل أمام السلطات الاستعمارية.

أخبار ذات صلة

نقل الأسير مروان البرغوثي إلى سجن عوفر

نقل الأسير مروان البرغوثي إلى سجن عوفر

فيديو.. مجلس الوزراء يُخصص جلسته لقضية الأسرى واتخاذ قرارات لدعمهم

فيديو.. مجلس الوزراء يُخصص جلسته لقضية الأسرى واتخاذ قرارات لدعمهم

&quot;الخارجية&quot; تُدين إجراءات الاحتلال العنصرية ضد المؤسسات التعليمية والمنهاج الفلسطيني والطلبة بالقدس

"الخارجية" تُدين إجراءات الاحتلال العنصرية ضد المؤسسات التعليمية والمنهاج الفلسطيني والطلبة بالقدس

نادي الأسير يُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلة حنان البرغوثي

نادي الأسير يُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلة حنان البرغوثي

هيئة شؤون الأسرى: تدهور كبير على صحة الأسير المضرب كايد الفسفوس

هيئة شؤون الأسرى: تدهور كبير على صحة الأسير المضرب كايد الفسفوس

شاهد: إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين

شاهد: إصابات برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم جنين

وزير الأوقاف: 23 اقتحاماً للأقصى ومنع الأذان 51 وقتا بالحرم الإبراهيمي الشهر الماضي

وزير الأوقاف: 23 اقتحاماً للأقصى ومنع الأذان 51 وقتا بالحرم الإبراهيمي الشهر الماضي

شاهد: شرطة الاحتلال تهدم &quot;بركسات&quot; للمستوطنين أقيمت بالقرب من يتسهار

شاهد: شرطة الاحتلال تهدم "بركسات" للمستوطنين أقيمت بالقرب من يتسهار

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;الخارجية&quot; تُدين إجراءات الاحتلال العنصرية ضد المؤسسات التعليمية والمنهاج الفلسطيني والطلبة بالقدس

"الخارجية" تُدين إجراءات الاحتلال العنصرية ضد المؤسسات التعليمية والمنهاج الفلسطيني والطلبة بالقدس

وزير الأوقاف: 23 اقتحاماً للأقصى ومنع الأذان 51 وقتا بالحرم الإبراهيمي الشهر الماضي

وزير الأوقاف: 23 اقتحاماً للأقصى ومنع الأذان 51 وقتا بالحرم الإبراهيمي الشهر الماضي

قطاع غزة: إصابة ثلاثة مواطنين في تسعة حوادث سير خلال 24 ساعة

قطاع غزة: إصابة ثلاثة مواطنين في تسعة حوادث سير خلال 24 ساعة

توتر شديد بين أسرى الجهاد وإدارة سجون الاحتلال في ريمون

توتر شديد بين أسرى الجهاد وإدارة سجون الاحتلال في ريمون

طوباس: الاحتلال يُصيب امرأة ويعتقل آخر خلال اقتحامه بلدة طمون

طوباس: الاحتلال يُصيب امرأة ويعتقل آخر خلال اقتحامه بلدة طمون

طالع: كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

طالع: كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم الثلاثاء

قيادي بحماس: نتابع بأعلى مستويات القيادة ما يحدث في سجون الاحتلال

قيادي بحماس: نتابع بأعلى مستويات القيادة ما يحدث في سجون الاحتلال

العملات: استقرار سعر صرف الدولار أمام الشيكل

العملات: استقرار سعر صرف الدولار أمام الشيكل

منوعات

نانسي عجرم تحتفل بذكرى زواجها بصورة ورسالة مؤثرة

نانسي عجرم تحتفل بذكرى زواجها بصورة ورسالة مؤثرة

فيديو: محمد رمضان في موقف محرج على المسرح بسبب حذائه

فيديو: محمد رمضان في موقف محرج على المسرح بسبب حذائه

بنقش التايجر.. سارة سلامة تطل على جمهورها بملابس رياضية جريئة

بنقش التايجر.. سارة سلامة تطل على جمهورها بملابس رياضية جريئة

شاهد: إيقاف سارة زكريا عن الغناء في مصر بسبب &quot;ألفاظ وإيحاءات خارجة&quot;

شاهد: إيقاف سارة زكريا عن الغناء في مصر بسبب "ألفاظ وإيحاءات خارجة"

صور: إليسا تتألق بفستان أبيض قصير في أحدث ظهور

صور: إليسا تتألق بفستان أبيض قصير في أحدث ظهور

بمايوه أخضر.. إطلالة ملفتة ومثيرة لنسرين طافش على شاطئ البحر

بمايوه أخضر.. إطلالة ملفتة ومثيرة لنسرين طافش على شاطئ البحر

الكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل &quot;جعفر العمدة&quot;

الكشف عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل "جعفر العمدة"

شاهد: إلهام علي تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة وجذابة

شاهد: إلهام علي تحتفل بعيد ميلادها بإطلالة أنيقة وجذابة

ما سبب غياب ياسمين عبد العزيز عن فيلم &quot;أولاد حريم كريم&quot;؟

ما سبب غياب ياسمين عبد العزيز عن فيلم "أولاد حريم كريم"؟

سعر خيالي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام البحر

سعر خيالي.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام البحر

عربي

الكشف عن موعد بدء مهام السفير الإيراني الجديد لدى السعودية

الكشف عن موعد بدء مهام السفير الإيراني الجديد لدى السعودية

الجزائر تكشف تفاصيل حادثة إطلاق نار شهدتها مياهها الإقليمية عند حدود المغرب

الجزائر تكشف تفاصيل حادثة إطلاق نار شهدتها مياهها الإقليمية عند حدود المغرب

صحيفة: وفد أميركي يتوجه للسعودية لبحث اتفاق تطبيع محتمل بين المملكة وإسرائيل

صحيفة: وفد أميركي يتوجه للسعودية لبحث اتفاق تطبيع محتمل بين المملكة وإسرائيل

وزير الخارجية الإسرائيلي يصل البحرين في أول زيارة دبلوماسية

وزير الخارجية الإسرائيلي يصل البحرين في أول زيارة دبلوماسية