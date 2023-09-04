نادي الأسير يُحمّل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلة حنان البرغوثي

رام الله - دنيا الوطنحمّل نادي الأسير الفلسطينيّ، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلة حنان صالح البرغوثي (59 عامًا)، شقيقةالقائد الأسير نائل البرغوثي، الذي جرى اعتقالها فجر هذا اليوم من بلدة كوبر في رام الله.وقال نادي الأسير، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن اعتقال البرغوثي، يأتي في سياق عملية انتقامية ممنهجة و(عقاب جماعي) بحق عائلة البرغوثي، الذي يواصل الاحتلال استهدافها منذ عقود طويلة.المعتقلة البرغوثي هي شقيقة القائد نائل البرغوثي الذي أمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال أكثر من (43) عامًا، وهي شقيقة الأسير الراحل عمر البرغوثي، الذي أمضى ما مجموعه أكثر من 30 عامًا في سجون الاحتلال، وهي كذلك أم المعتقلين الإداريين عبد الله وإسلام عصفور (البرغوثي) الذي استهدفهماالاحتلال مؤخرًا بالاعتقال الإداريّ، وهي عمة الشهيد صالح البرغوثي الذي ارتقى برصاص الاحتلال عام 2018، والأسير البطل عاصم البرغوثي.وأضاف نادي الأسير، أنّ المعتقلة البرغوثي تلقت مؤخرًا عدة تهديدات من قبل الاحتلال، خلال عمليات الاقتحام التي جرت لمنزلها عدة مرات، وحرمت كذلك من زيارة شقيقها الأسير البرغوثي في إطار عملية استهدافها، علمًا أنها تعاني من عدة مشاكل صحية منها الضغط والسكري.من الجدير ذكره أنّ عائلة البرغوثي من أبرز العائلات المناضلة ضد الاحتلال، والتي ضحت وما تزال.